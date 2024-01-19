'Не имели законного права': в ГБР объяснили, почему сын Гринкевича не был задержан раньше

Государственное бюро расследований не могло раньше задержать сына бизнесмена Игоря Гринкевича Романа, которого накануне объявили в розыск, потому что не имело законного права. В частности, в тот момент не было достаточно доказательств против него.

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Такое заявление сделала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян. Об этом она сказала в эфире Радио Свобода.

"ГБР не имело законного права на тот момент, достаточно доказательств для того, чтобы объявлять подозрения", – сказала она.

Сапьян добавила, что подозрения были объявлены по результатам ряда следственных действий.

"Когда пришли результаты экспертиз, когда были допрошены свидетели, когда было понятно, как это все происходило, тогда пять подозрений были объявлены по статьям о мошенничестве, создании и участии в преступной организации в этом уголовном производстве", – пояснила представительница Бюро.

Накануне в ГБР заявили, что не смогли найти Романа Гринкевича, подозреваемого по делу об сделках с одеждой для военных на 1 миллиард гривен. В этой связи его объявили в розыск.

В Офисе Генерального прокурора уточнили, что в дальнейшем прокуроры планируют обратиться с ходатайством в суд об избрании разыскиваемой меры пресечения и его задержании.

В среду, 17 января, стало известно о том, что ГБР сообщило о подозрении Игорю и Роману Гринкевичам, которые наживались на ВСУ и, являясь членами преступной организации, нанесли государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен. Невеста второго из них – популярная художница Соня Морозюк – вечером того же дня объявила о расставании с любимым. "В богатстве и бедности, пока ДБР не разлучит нас", – смеются украинцы над "вдохновляющей" историей любви.

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