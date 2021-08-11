Не хотел платить за шезлонг: в Одессе турист устроил драку с работником пляжа

На Одесском побережье 37-летний отдыхающий избил работника развлекательного центра. Тот требовал от туриста заплатить за лежак.

Как сообщили в полиции, им пришлось задержать жителя Черкасской области за драку с бич-боем. При этом правоохранители отметили, что напавший на работника пляжа находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители рассказали, что мужчина, отдыхающий на пляже, отказался заплатить за шезлонг и вступил в перепалку с персоналом. Однако уже через какое-то время словесная ругань переросла в нанесение побоев работнику развлекательного заведения.

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"В ход пошли кулаки. Далее правонарушитель схватил деревянную палку и ударил бич-боя. Удар был настолько сильным, что проломил тому череп. С места преступления турист убежал",– отметил старший следователь отдела полиции №5 Одесского районного управления полиции №1 Роман Заднипряный.

Как рассказал правоохранитель, убежать далеко подозреваемый не смог. Через короткое время его поймали в центре города.

Задержанному предъявлено подозрение по ч. 1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Его поместили в следственный изолятор. Зачинщику драки грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Как рассказали в обзоре пляжей Одессы Hotel-otrada.com, стоимость лежаков, шезлонгов и просторных кроватей на пляжах Одессы варьируется от класса пляжа и инфраструктуры вокруг. В среднем за лежак просят от 120 до 170 гривен. Если же тот расположен у моря, стоимость возрастает до 250. Места класса люкс на пляжах стоят до тысячи гривен.

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