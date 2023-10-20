"Не готов брать оружие в руки": на Харьковщине мужчина отказался от мобилизации и получил приговор суда

Житель города Балаклея Харьковской области получил повестку для отправки в воинскую часть, но решил прятаться от военкомата на даче знакомого. На суде он объяснил, что не готов брать в руки оружие и нацеливать его на другого человека.

Балаклейский районный суд признал уклониста виновным и определил наказание – три года лишения свободы. У фигуранта есть право подать на решение суда апелляцию, сообщила 20 октября в Telegram Харьковская областная прокуратура.

Известно, что мужчине 44 года, он проживает в Балаклее. Украинец прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к прохождению военной службы в Вооруженных силах Украины.

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В феврале 2023 года он получил повестку для прибытия в первый отдел Изюмского РТЦК и СП для отправки в воинскую часть. Мужчина этого делать не захотел и спрятался у своего знакомого на даче.

Согласно ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных документах.

Состоялся суд. В ходе заседаний житель Харьковщины признал свою вину, объяснив поступок тем, что не готов брать оружие в руки.

Мужчину признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК). Теперь он должен провести три года за решеткой, если не обжалует решение суда.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее жителя Борислава Львовской области осудили на три года лишения свободы за аналогичное преступление. В период всеобщей мобилизации он прошел ВВК, но потом проигнорировал боевую повестку.

– Житель Черновицкой области получил испытательный срок за то, что не явился в учебный центр ВСУ после получения повестки. Сам обвиняемый объяснил отказ от мобилизации беременностью своей девушки.

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