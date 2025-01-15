Не дошли 100 метров до детского сада: в Венгрии в ДТП погибли украинка и ее 3-летняя дочь

В Венгрии в результате дорожно-транспортного происшествия погибла гражданка Украины и ее 3-летняя дочь, их сбил автомобиль. Трагический случай произошел, когда женщина вела ребенка в детский сад.

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Об этом сообщает Мукачево.net со ссылкой на венгерские СМИ. От полученных травм оба погибли на месте происшествия.

"ДТП произошло в селе Баг, Венгрия. Здесь женщина отводила трехлетнюю дочь в садик. По информации правоохранителей, автомобиль насмерть сбил женщину с трехлетним ребенком", – говорится в сообщении.

27-летняя Диана и ее трехлетняя дочь Лилен не дошли 100 метров до ворот детского сада. Известно, что семья переехала в Венгрию из закарпатского села Вары. В семье остались мужчина и 12-летняя дочь. Семья жила в общежитии для рабочих.

Как сообщается, это не первый трагический случай в этой деревне. В октябре 2022 года 8-летняя девочка, из семьи беженцев из Украины, играя в прятки с друзьями, укрылась в цистерне во дворе корчмы. Родители, заметив ее исчезновение, начали поиски и обратились в полицию. Правоохранители обнаружили ребенка, но, к сожалению, уже без признаков жизни.

Напомним, в начале мая 2024 года, в Варшаве произошло смертельное ДТП, во время которого автомобиль BMW столкнулся с деревом. В результате этого инцидента погибли три человека, среди них двое украинцев. Машина врезалась в дерево и загорелась. По словам полиции, авария произошла на закругленном участке дороги.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2024 года двое украинцев погибли в аварии у пограничного перехода в Польше. Они были пассажирами буса, который врезался в грузовик на обочине. В автобусе находились семь граждан Украины.

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