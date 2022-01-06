'Не дать противнику ни единого шанса': ВСУ провели учения на Херсонщине. Фото

На полигонах Херсонской области прошли учения гранатометных подразделений. Практические навыки ведения боя отработали расчеты станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Военнослужащие, которые были задействованы в учениях, выполняют боевые задания на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым. Об этом сообщает Командование объединенных сил ВСУ в Facebook (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, во время полевых занятий военнослужащие учатся вести разведку целей, выбирать, оборудовать и маскировать огневые позиции. Также бойцы ВСУ учатся определять исходные данные для стрельбы в разных погодных условиях.

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"Вскоре следующим этапом тактической подготовки военнослужащих будут определены передвижения на местности, выбор и быстрое изменение огневых позиций, а также отработка тактики сосредоточенного огня нескольких гранатометов по одной цели для того, чтобы не дать условному противнику ни единого шанса избежать уничтожения", – подчеркнул командующий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом Вооруженные силы Украины провели очередные учения. В этот раз украинские защитники отрабатывали отбивание атаки врага.

Напомним, в конце 2021 года Верховная Рада поддержала допуск иностранных военнослужащих на территорию Украины в 2022 году. За соответствующее решение проголосовало 318 народных избранников. Заместитель министра обороны Анатолий Петренко во время обращения к нардепам заявил, что законопроект предусматривает допуск иностранных военных в Украину для участия в многонациональных учениях в следующем году.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация собирается провести стратегические командно-штабные учения (СКШУ), в которых примет участие ее ядерная триада. Они носят название "Гром" и пройдут в начале 2022 года.