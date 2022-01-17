Не 100 тысяч, а миллион: Залужный призвал реально оценивать силы РФ на границе с Украиной

Российская Федерация может в любой момент коварно увеличить количество своих военных на границе украинского государства. Личный состав российской армии возле Украины может увеличится до миллиона солдат.

Об этом сказал Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины в интервью "Укринформ". По его словам, военное командование должно быть наготове и учитывать способности РФ.

"Следует учитывать, что нам противостоит государство-агрессор, у которого есть почти миллионное войско", – сказал Залужный, добавив, что в разговоре с руководством НАТО говорил, что российскую угрозу не следует рассматривать как иллюзию.

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По его словам, цифра в сто тысяч военных на границе завтра может увеличиться до 200 тысяч, а через неделю – до 700 тысяч. "У России есть для этого все возможности", – считает главнокомандующий ВСУ.

Залужный добавил, что в Североатлантическом альянсе украинское государство заверили в поддержке перед угрозой вторжения России. В то же время, главнокомандующий считает, что надеяться на военное вмешательство НАТО не стоит.

Напомним: источники издания NYT сообщили, что президент РФ Владимир Путин якобы отложил широкомасштабное вторжение в Украину до февраля. По мнению официальных представителей администрации президента США, причиной тому стала очень мягкая зима. И хотя передвижение русских войск замедлилось, у границы все еще 100 тысяч военнослужащих.

В начале декабря американские спецслужбы сообщали, что Путин планировал собрать до 175 тысяч военнослужащих для потенциального вторжения в Украину. Несколькими неделями позже Кремль разместил около 10 000 военнослужащих вблизи Украины. Но американские официальные лица заявили, что эти войска не входили в состав сил, которые Путин собирал для возможного вторжения в январе или феврале.

По данным американских официальных лиц, в настоящее время в России находится не менее 60 батальонных тактических групп, или от 85 000 до 100 000 военнослужащих. Эти войска провели учения, продемонстрировав, что российские силы находятся на самом высоком уровне готовности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в канун Нового года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для военного вторжения Российской Федерации понадобится в 3-5 раз больше войск, чем было на тот момент у границ Украины. Однако он подчеркнул, что угроза полномасштабного нападения есть и будет существовать и дальше.