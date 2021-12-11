NBC распустило фейк о приостановке военной помощи США Украине
Телеканал NBC, ссылаясь на неназванный, но заслуживающий доверия источник, сообщил, что США затормозили поставку военной помощи Украине…
Данный вброс без промедления тут же стали масштабно распространять российские площадки, с намёком, что это форма давления на Киев, после переговоров Байдена и Путина.
Я уже неоднократно отмечал своё предвзятое, и даже презрительное отношение к так называемым “источникам, заслуживающим доверия”.
Буквально на днях “источник, заслуживающий доверия” сообщил изданию Associated Press, что США будут оказывать давление на Киев в вопросе предоставления автономии оккупированным территориям Донбасса и в ближайшее десятилетие Украине не вступить в НАТО. Данный фейк пришлось лично опровергать пресс-секретарю Белого дома Джейн Псаки. И вот, не прошло и полгода, как очередной фейк, который так же придётся опровергать.
Но, напомню, что в июне этого года издание Politico опубликовало, со слов опять-таки неких “источников, заслуживающих доверия” статью о том, что администрация Байдена приостановила предоставление Украине пакета военной помощи! Хотя, буквально накануне этой публикации вопрос выделения военной помощи поднимался в Белом доме и был полностью согласован.
В итоге, Джейн Псаки пришлось снова таки выступать с официальным заявлением и опровергать данный вброс.
В последние почти 8 лет я ежедневно сталкиваюсь с российскими фейками и развенчивание их стало уже обыденностью. Но, в последнее время, всё чаще приходится сталкиваться с манипуляциями и откровенной ложью западных СМИ, материалы которых используются против Украины российской пропагандой. И с каждым разом таких случаев всё больше и больше. А их схожесть между собой по контексту говорит о том, что заказчик этих материалов рассылает одну и ту же методичку, не меняющуюся уже довольно длительное время.
А вот Джейн Псаки я не позавидую. Опять опровергать…
Отдельный привет тем СМИ, особенно украинским, которые в очередной раз, очередную непроверенную информацию перетащили в наше информационное поле, лишь потому, что об этом рассказало NBC. Против российских вбросов справляемся с трудом, так ещё и вы, как всегда, оказываете медвежью услугу.
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