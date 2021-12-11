Телеканал NBC, ссылаясь на неназванный, но заслуживающий доверия источник, сообщил, что США затормозили поставку военной помощи Украине…

Данный вброс без промедления тут же стали масштабно распространять российские площадки, с намёком, что это форма давления на Киев, после переговоров Байдена и Путина.

Я уже неоднократно отмечал своё предвзятое, и даже презрительное отношение к так называемым “источникам, заслуживающим доверия”.

Буквально на днях “источник, заслуживающий доверия” сообщил изданию Associated Press, что США будут оказывать давление на Киев в вопросе предоставления автономии оккупированным территориям Донбасса и в ближайшее десятилетие Украине не вступить в НАТО. Данный фейк пришлось лично опровергать пресс-секретарю Белого дома Джейн Псаки. И вот, не прошло и полгода, как очередной фейк, который так же придётся опровергать.

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Но, напомню, что в июне этого года издание Politico опубликовало, со слов опять-таки неких “источников, заслуживающих доверия” статью о том, что администрация Байдена приостановила предоставление Украине пакета военной помощи! Хотя, буквально накануне этой публикации вопрос выделения военной помощи поднимался в Белом доме и был полностью согласован.

В итоге, Джейн Псаки пришлось снова таки выступать с официальным заявлением и опровергать данный вброс.

В последние почти 8 лет я ежедневно сталкиваюсь с российскими фейками и развенчивание их стало уже обыденностью. Но, в последнее время, всё чаще приходится сталкиваться с манипуляциями и откровенной ложью западных СМИ, материалы которых используются против Украины российской пропагандой. И с каждым разом таких случаев всё больше и больше. А их схожесть между собой по контексту говорит о том, что заказчик этих материалов рассылает одну и ту же методичку, не меняющуюся уже довольно длительное время.

А вот Джейн Псаки я не позавидую. Опять опровергать…

Отдельный привет тем СМИ, особенно украинским, которые в очередной раз, очередную непроверенную информацию перетащили в наше информационное поле, лишь потому, что об этом рассказало NBC. Против российских вбросов справляемся с трудом, так ещё и вы, как всегда, оказываете медвежью услугу.