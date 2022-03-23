Называет своих же 'мразями' и придумывает расправы: в сеть слили разговор генерала РФ, который руководит осадой Мариуполя

Генерал-полковник путинской армии Михаил Мизинцев, управляющий блокадой Мариуполя, показал, почему Россия посылает своих солдат на верную смерть в Украину. Руководство страны-агрессора не считает их людьми и просто использует как пушечное мясо.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало аудиозапись совещания с участием Мизинцева – одного из главных российских оккупантов и военных преступников. Именно он руководит ударами по Мариуполю и отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр, где скрывались тысячи мирных жителей.

Запись отлично демонстрирует отношение генерала к своим подчиненным. Он называет их "ублюдками", "мразями", "рожами вонючими" и "гаденишами", не считая за людей. Да еще придумывает им страшные расправы за непослушание. Для него солдаты РФ – это просто ресурс и обычные рабы, с которыми он может сделать все, что ему вздумается.

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Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, генерал-полковник российской армии Михаил Мизинцев руководит осадой Мариуполя, города, который потерпел колоссальные разрушения из-за российского вторжения. 59-летний военачальник – любимец Путина. В прошлом он руководил операцией в Сирии.

Волонтеры InformNapalm обнаружили в российской социальной сети "Вконтакте" страницу генерал-полковника ВС РФ Михаила Мизинцева. Также волонтеры нашли и родню путинского преступника.

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