Названо имя украинского военного, погибшего на Донбассе в канун Нового года

31 декабря 2021 года пророссийские оккупанты убили 23-летнего младшего сержанта Вооруженных сил Станислава Богуславского. Герой погиб во время обстрела позиций украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-служба 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Там отметили, что погибший солдат был искренним и открытым человеком, а его смерть – тяжелая потеря для всех.

"Герой всегда был готов протянуть руку помощи своим побратимам. Но враг своими коварными действиями оборвал жизнь десантника, патриота, настоящего сына своего народа. Вечная память герою. Не простим", – сказано в сообщении.

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Отметим, спустя день, 1 января, в харьковском госпитале скончался другой украинский военнослужащий, который стал жертвой вражеского снайпера. 20-летний Игорь Тычина служил в составе 95 десантно-штурмовой бригады, но после тяжелого ранения парень впал в кому.

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