Назначение фигуранта дел НАБУ и СБУ Кудрицкого в Совет 'Охматдета' недопустимо, – Береза

Потери государства, зафиксированные в уголовных производствах, фигурантами которых являются глава и должностные лица НЭК "Укрэнерго", превышают 0,7 млрд грн, и назначение Владимира Кудрицкого в Раду по восстановлению детской больницы "Охматдет" и его последующее избрание заместителем этого органа несет повышенные риски нецелевого использования денежных средств.

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Об этом пишет бывший народный депутат, блоггер Борислав Береза на сайте Gordon.ua.

Блогер выразил удивление, что на фоне коррупционного скандала, связанного со сбором средств на возобновление детской больницы после ракетного обстрела 8 июля, было принято решение утвердить кандидатуру главы НЭК Владимира Кудрицкого как члена совета.

Он обратил внимание, что Владимир Кудрицкий является фигурантом уголовных производств НАБУ и ДБР, в двух из которых он фигурирует напрямую, а еще в двух – подозреваемыми его прямые подчиненные. По словам блоггера, потери государства, зафиксированные в этих уголовных делах, составляют более 700 млн грн, что вдвое превышает сумму, которую украинцы собрали за свой счет на восстановление "Охматдета".

Борислав Береза напомнил, что СБУ и НАБУ разоблачили сделку у "Укрэнерго" с закупкой бронежилетов по втрое завышенной цене, из-за чего государству был нанесен ущерб в 10 млн грн. За хищение средств на закупки бронежилетов был задержан начальник безопасности НЭК Сергей Тоцкий, бывший бизнес-партнер регионалов Клюевых и экс-премьера Азарова, сын генерала Тоцкого, причастный к штурму Майдана и впоследствии сбежавший в Россию.

Еще одна сделка, расследование по которой проводит НАБУ – вероятный сговор между НЭК "Укрэнерго" и компанией по орбите олигарха Игоря Коломойского "Юнайтед Энерджи".

"Двое подчиненных заместителя Совета Охматдета в 2022 году, когда россияне оцепили Киев, взяли и отпустили без оплаты электроэнергии Коломойскому на 1,4 млрд. А затем, когда НАБУ завело дело, выехали за границу за служебной командировкой "Укрэнерго", одно из которых подписал лично господин заместитель Совета "Охматдет". А потом господин заместитель Совета "Охматдета" купил осенью 2022 года дом и землю в Киеве на улице генерала Павленко. И НАБУ сейчас расследует – а не были ли деньги на эту покупку теми же деньгами, что украли на брониках и схематозе с Коломойским?", - подытожил Борислав Береза.