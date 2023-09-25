Наводил российские ракеты на оборонный завод: житель Запорожья получил пожизненное заключение за сотрудничество с врагом. Фото

В Запорожье местный житель, который активно сотрудничал с российскими оккупантами, в результате чего враг неоднократно обстреливал критическую инфраструктуру региона, отправлен в тюрьму на пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. Он был завербован спецслужбами ФСБ в начале полномасштабного вторжения в Украину и наводил ракеты оккупантов на цеха оборонного завода, в котором сам и работал.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Свою вину мужчина признать отказался.

"Тем не менее прокуроры в суде доказали, что пророссийски настроенный запорожец добровольно собирал и передавал представителям страны-агрессора информацию о местах дислокации и перемещении украинских защитников в Запорожском регионе. Координаты отдельных подразделений ВСУ и подробное описание видов, количества военной техники и направлений ее перемещения распространяли по текстовым и видеосообщениям в закрытом Telegram-канале", – указали правоохранители.

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Как стало известно во время судебного разбирательства, после вражеских ударов российский агент выходил на местность для фиксации последствий прилетов и передачи оккупантам соответствующего отчета. Во время обысков по месту жительства предателя изъяты мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области СБУ задержала мать и дочь, которые помогали противнику. Когда регион был под оккупацией, они предложили российским захватчикам помощь и содействовали им в подготовке фейкового референдума, проведенного в 2022 году.

Также силовики провели задержание пророссийского блогера, который вещал на 17-тысячную аудиторию о необходимости уничтожать стратегическую инфраструктуру во Львове. Вражеский подельник был задержан в момент, когда призывал оккупантов бомбить админздание регионального управления самой СБУ.

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