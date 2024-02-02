Наводил российские ракеты на Николаев: блоггер-миллионник приговорен к 15 годам тюрьмы. Фото

Пророссийского блогера Юрия Подоляку заочно приговорили к 15 годам тюремного заключения. Он народился в Суммах, но в 2014 году выехал в Россию, где создал свой YouTube-канал и начал распространять фейки об общественно-политической ситуации в Украине. Коллаборант оправдывает российскую агрессию и называет себя "главным спикером" в войне против Украины.

Видео дня

О том, что Подоляке вынесли приговор, сообщил официальный Telegram-канал Офиса генерального прокурора. Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

В Офисе сообщили, что пророссийский блогер и пропагандист заочно приговорены к 15 годам с конфискацией имущества. Он признан виновным в распространении материалов с публичными призывами к насильственной смене государственной власти и изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, государственной измене и пропаганде войны.

К тому же, Подоляка причастен к корректировке массовых ракетных и артиллерийских атак РФ по Николаевщине со стороны РФ. С этой целью он формировал сети информаторов на юге региона.

По информации Службы безопасности Украины, пророссийский блогер ведет Telegram-канал и страницу в запрещенной соцсети "ВКонтакте", где оправдывает захват украинской территории и уничтожение гражданской инфраструктуры нашего государства.

Также он отрицал военные преступления оккупантов в Буче, а факты массовых убийств местных жителей называл "срежиссированными".

Блогера признали виновным по пяти статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Служба безопасности Украины собрала полную доказательную базу против Юрия Подоляки. Результаты экспертизы, проведенной Службой безопасности Украины, подтвердили факты подрывной деятельности Юрия Подоляки в интервью и выступлениях, нацеленных на причинение ущерба Украине.

Также мы писали, что украинские воины ликвидировали российского боевика и пропагандиста Глеба Козлова. Предатель родом из Донбасса воевал против Украины как на поле боя, так и в информационном пространстве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!