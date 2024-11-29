Наводил ракеты на оборонные заводы Харькова: как наказали агента российской ФСБ

Еще один агент российской ФСБ, наводивший российские ракеты на стратегические объекты Харькова, вынес приговор суду. Предателем оказался работник местной фармацевтической компании, который долгое время передавал врагу координаты оборонных заводов города для проведения авиаударов.

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За свою деятельность он получил 15 лет заключения. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленник собирал важную информацию о военных объектах Харькова, среди которых были оборонные заводы, а также другие стратегические инфраструктурные объекты. Под видом рабочих поездок он совершал разведку, "сверяя" их координаты с картами Google. Эти данные он передавал российским оккупантам, чтобы помочь им совершить воздушные удары по городу.

Согласно материалам следствия агент использовал законспирированный канал связи с ФСБ через анонимные чаты в мессенджерах, которые он зарегистрировал на телефонные номера иностранных операторов.

Осужденный попал в поле зрения окупантов как идейный сторонник рашизма, о чем он неоднократно писал в российских соцсетях.

Агент был разоблачен и задержан контрразведкой СБУ в ходе специальной операции в Харькове в сентябре 2023 года. Во время обысков в его доме и автомобиле были обнаружены мобильные телефоны с данными о местоположении важных объектов.

Суд признал агента виновным в государственной измене (ст. 111 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему 15 лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала настоятеля храма Харьковской епархии УПЦ МП, сотрудничавшего с российскими оккупантами. 43-летний протоиерей по заказу агрессора сливал информацию о Силах обороны Украины в Харьковском регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Нацполиции и СБУ разоблачили жителя Киевской области, который поджег двери помещения почтового отделения. По информации следствия, злоумышленник за обещанное вознаграждение выполнял задачи вражеской спецслужбы.

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