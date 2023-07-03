Нацполиция начала расследование в отношении директора Киевской областной больницы, – Дубинский

Управление Национальной полиции в Киевской области начало досудебное расследование в отношении директора Киевской областной больницы Игоря Кучмы из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей и возможного завладения государственными средствами.

Видео дня

Об этом сообщил народный депутат Александр Дубинский.

В свою очередь, в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области подтвердили начало расследования в отношении Игоря Кучмы по статье 367 ч.1 – дело уже внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Также представители правоохранительных органов проводят расследование по невыплате медицинским работникам минимального размера заработной платы с февраля по май этого года.