У россиян с "наступлением" нет шансов для победы.

Ибо нет исторических фактов о победах в подобных войнах, где на твоей стороне только Беларусь (т.е. явно не слишком модернизированная армия по сравнению с нами, Штатами и европейцами) – а против тебя цивилизация, инновации, да еще страшная жажда мести от украинцев.

Это были бы только пустые слова, но мы знаем о массовых захоронениях российских солдат после блуждания на нашем Донбассе. Мы читаем чаты русских матерей. Мы знаем о потерях россиян, о нежелании местных воевать за "освободителей", о наркомании в сепарских рядах. У нас есть все основания ЗНАТЬ о нашей способности стоять за свое, как было с ДАПом, например.

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Далее текст на языке оригинала.

А ще ми знаємо про маленьку Ічкерію та втрати росіян там. І про кількість китайців, які вже давно живуть на своїх історичних землях, правда, поки що під триколором.

Я навіть розумію, що тут "або-або". Або вони підуть в наступ, бо дупа підгорає від санкцій - або не підуть, і теж з дупою справа краще не стане. Бо вони перейшли червону лінію, вже давно.

У першому випадку вони втратять ще більше, а гарантій, що їм дадуть дуже смачну цукерку – немає взагалі. І тоді їм стане гірше.

У другому – теж залишаться самі, без великих заробітків у валюті, бо вже Норвегія та США, Азербайджан (нагадайте, хто ще) виривають свій шмат ринку. І теж нічого хорошого в росіян вже не буде.

Тільки в першому випадку ще й ганьбу отримають на весь світ – всі будуть мати змогу побачити якість російської військової техніки, яку вони "втюхували" іншим країнам за гроші. І якість російської армії, бо зовсім незрозуміло, за які такі справи вона кимось називається другою армією світу.

Ось і дізнаємося правду.

Цугцванг, "братья-славяне".