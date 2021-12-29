Полиция видела, но не помогла: на Донетчине нашли мертвым парня, который ночью бежал голым по трассе

В Донецкой области от переохлаждения умер 29-летний спортсмен Василий Е. Голый парень бежал по ночной трассе, его видели патрульные полицейские, но не помогли. Вместо этого они лишь сделали видео и опубликовали его в сети. А еще через день молодого человека обнаружили мертвым.

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Полиция сняла видео и уехала

Недавно в сети появилось видео, как ночью в районе поселка Ялта Мангушского района (под Мариуполем) бежит обнаженый мужчина. Опубликовали его патрульные, мимо машины которых он как раз пробегал.

Они поинтересовались у парня, что случилось, но в ответ услышали: "Что надо?" Затем молодой человек продолжил бежать. Судя по диалогу полицейских, один из них знал этого спортсмена, сказав, то тот может перекинуть их двоих. В итоге патрульные уехали, а парня через день обнаружили мертвым в районе заброшенных домов, в нескольких километрах от трассы. Он умер от переохлаждения.

Видео дня

Уже вскоре выяснилось, что погибшим оказался 29-летний Василий Е., который был известным в родном поселке дзюдоистом.

"Вася много лет занимался спортом. Он был дзюдоистом, также бегал кроссы. Мы с ним знакомы больше десяти лет, вместе были в училище Олимпийского резерва, потом поступили в институт на физкультурный. После окончания вуза Вася некоторое время поработал в Киеве, пробовал себя в охране. Но что-то у него не сложилось, он вернулся в поселок Ялта, к родителям", – рассказал его друг Сергей.

Некоторые жители поселка считают, что у Василия были проблемы с психическим здоровьем.

"Он за всю жизнь никого не обидел, никого пальцем не тронул. Был веселым, общительным и очень добрым человеком. Иногда мог что-то отчудить, например, уйти из дома. Но мало ли что, бывает. Со мной он был откровенным и очень честным", – говорит Сергей.

Василий был неоднократным призером и победителем всеукраинских и местных соревнований по дзюдо. Его многие знали, как хорошего и подающего надежды спортсмена.

Пробежал 10 километров и сутки бродил голодный

Сергей разговаривал с Василием в тот день, когда он вышел из дома. Их диалог длился примерно полчаса.

"Он рассказывал, что хочет возобновить тренировки, выступать на соревнованиях. После того как он вернулся в Ялту, он мало занимался, но несмотря на это осенью выиграл соревнования. Вася говорил, что дома повесил мешок и боксирует, но в последнее время что-то сильно устал морально. Только одна фраза меня немного удивила. Он сказал: "Приеду к тебе в Ялту, ой… в Мариуполь". Хотя я сейчас живу в Белой Церкви. А ночью он отправился купаться. Он любил бегать, купаться и в холодной воде", – вспоминает Сергей.

Говорят, что кто-то вызвал полицию, увидев, как Василий купается полностью раздетым. После этого он якобы и начал бежать. Потом на трассе он попался на глаза патрульным.

"Я не знаю, может быть он испугался и поэтому бежал. Но он пробежал 10 километров и оказался в районе Белосарайской косы. Там находятся дома, в которых никто не живет. Сутки его видели там, он бродил голодный и холодный. В одном доме живет пожилая женщина, он стучался к ней в окно. Она то ли не слышала, то ли испугалась и не открыла. Он так и умер возле ее дома", – говорит Сергей.

Василия похоронили во вторник, 28 декабря, в родном поселке Ялта. У него остались родители и младший брат.

Семья, которая два дня искала Василия и даже привлекла к поискам сотрудников ГСЧС, не может понять, почему патрульные так и не оказали парню помощь и не вызвали скорую. В полиции Донецкой области сообщили, что проводят служебное расследование, а все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.