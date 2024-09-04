'Пластуны' и наследники Ивана Франко: во Львове российская ракета убила мать с тремя дочерьми, выжил только отец

В ночь на 4 сентября российская ракета попала в жилой дом во Львове. Удар пришелся на верхнюю квартиру, где жила семья Базилевичей. Мама Евгения и три ее дочки – 21-летняя Ярина, 18-летняя Дарина и 7-летняя Эмилия – погибли. Выжил только отец Евгений.

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Большая украинская семья, наследники известного писателя Ивана Франко, погибли от того "страшного темного царства", которое несет Россия, – об этом написала в соцсети директор Института франковедения ЛНУ Наталья Тихолаз.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Российская ракета убила наследников Ивана Франко

В ночь на 4 сентября россияне вновь атаковали Украину. На этот раз ракеты прилетели во Львов, прямо в жилой квартал. Одна из ракет ударила в старинный дом неподалеку от вокзала, где на верхнем этаже жила семья Базилевичей – отец Ярослав, мама Евгения и три дочери: 21-летняя Ярина, 18-летняя Дарина и 7-летняя Эмилия. Выжить удалось только Ярославу.

В сети появилось видео, как обезумевший от горя отец, несмотря на кровь, которая заливала его лицо, просит спасти его родных. Медики накладывают ему швы, но он не чувствует боли.

Позже мэр Львова Андрей Садовой написал у себя на странице в Facebook, что Ярина Базилевич работала в Офисе "Львов – молодежная столица Европы 2025".

Ярослав оказался внуком 93-летнего Зоряна Базилевича, родственника невестки знаменитого писателя Ивана Франко – Ольги. Мать Ольги Франко была из рода Базилевичей.

Евгения занималась йогой и делала украшения

Супруга Ярослава Евгения, которая погибла во время атаки, была человеком очень творческим. Она изготавливала красивые бусы и ожерелья, свои работы выкладывала на страничке в Instagram.

Ее любимым увлечением была йога. Женщина уделяла занятиям много времени, ее не останавливало даже рождение третьей дочери.

А еще она принимала участие во многих фотосессиях, демонстрировали свитера, сумки. И сама фотографировала, в основном духи, и рассказывала о прекрасных ароматах.

Практически вся семья участвовала в украинском движении "Пласт". Евгения была "пластункой" в 90-х, когда движение только возрождалось в Украине. Потом туда пришли ее старшие дочери.

Культуролог и программный директор

Две старшие девочки учились в лицее международных отношений им. В.Стуса. В учебном заведении все расстроены известием об их гибели. На странице учебного заведения в Facebook говорится, что девочки были очень одаренными. Там приводится цитата из мотивационного письма Дарины, средней дочери. "У нас невероятно дружная и гармоничная семья. Моя семья – это бесконечный источник поддержки, который не может сравниться ни с чем", – писала девушка.

Она училась на втором курсе Украинского католического университета, по специальности "культурология". Еще девочка увлекалась театром, была скромной.

Буквально за несколько часов до гибели Дарина написала в своем Instagram о трагедии в Полтаве, где от российского ракетного удара погибло более 50 человек. А вскоре жертвой российской агрессии, к сожалению, стала и ее семья.

Старшая дочь Ярина – программный менеджер и выпускница Института компьютерных наук и информационных технологий Львовской политехники. Она так же, как и мама, увлекалась фотосессиями, на страничке в соцсетях у девушки сохранилось много красивых фотографий.

Однако девушка была очень увлечена своей профессией. Уже в 19 лет стала графическим дизайнером.

Самая младшая дочь Эмилия была любимицей семьи. Будучи еще совсем маленькой, она вместе со всеми ездила в горы.

Спасатели сообщили, что во время ракетного удара погибли семь человек, среди них один ребенок, это Эмилия. 64 человека пострадали. 5 сентября во Львове объявлен днем траура.