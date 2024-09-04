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"Пластуны" и наследники Ивана Франко: во Львове российская ракета убила мать с тремя дочерьми, выжил только отец

Марина Петик
Расследования
4 минуты
678
'Пластуны' и наследники Ивана Франко: во Львове российская ракета убила мать с тремя дочерьми, выжил только отец

В ночь на 4 сентября российская ракета попала в жилой дом во Львове. Удар пришелся на верхнюю квартиру, где жила семья Базилевичей. Мама Евгения и три ее дочки – 21-летняя Ярина, 18-летняя Дарина и 7-летняя Эмилия – погибли. Выжил только отец Евгений.

Видео дня

Большая украинская семья, наследники известного писателя Ивана Франко, погибли от того "страшного темного царства", которое несет Россия, – об этом написала в соцсети директор Института франковедения ЛНУ Наталья Тихолаз.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Российская ракета убила наследников Ивана Франко

В ночь на 4 сентября россияне вновь атаковали Украину. На этот раз ракеты прилетели во Львов, прямо в жилой квартал. Одна из ракет ударила в старинный дом неподалеку от вокзала, где на верхнем этаже жила семья Базилевичей – отец Ярослав, мама Евгения и три дочери: 21-летняя Ярина, 18-летняя Дарина и 7-летняя Эмилия. Выжить удалось только Ярославу.

В сети появилось видео, как обезумевший от горя отец, несмотря на кровь, которая заливала его лицо, просит спасти его родных. Медики накладывают ему швы, но он не чувствует боли.

"Пластуны" и наследники Ивана Франко: во Львове российская ракета убила мать с тремя дочерьми, выжил только отец
"Пластуны" и наследники Ивана Франко: во Львове российская ракета убила мать с тремя дочерьми, выжил только отец

Позже мэр Львова Андрей Садовой написал у себя на странице в Facebook, что Ярина Базилевич работала в Офисе "Львов – молодежная столица Европы 2025".

Ярослав оказался внуком 93-летнего Зоряна Базилевича, родственника невестки знаменитого писателя Ивана Франко – Ольги. Мать Ольги Франко была из рода Базилевичей.

"Пластуны" и наследники Ивана Франко: во Львове российская ракета убила мать с тремя дочерьми, выжил только отец

Евгения занималась йогой и делала украшения

Супруга Ярослава Евгения, которая погибла во время атаки, была человеком очень творческим. Она изготавливала красивые бусы и ожерелья, свои работы выкладывала на страничке в Instagram.

Ее любимым увлечением была йога. Женщина уделяла занятиям много времени, ее не останавливало даже рождение третьей дочери.

А еще она принимала участие во многих фотосессиях, демонстрировали свитера, сумки. И сама фотографировала, в основном духи, и рассказывала о прекрасных ароматах.

"Пластуны" и наследники Ивана Франко: во Львове российская ракета убила мать с тремя дочерьми, выжил только отец
"Пластуны" и наследники Ивана Франко: во Львове российская ракета убила мать с тремя дочерьми, выжил только отец
"Пластуны" и наследники Ивана Франко: во Львове российская ракета убила мать с тремя дочерьми, выжил только отец

Практически вся семья участвовала в украинском движении "Пласт". Евгения была "пластункой" в 90-х, когда движение только возрождалось в Украине. Потом туда пришли ее старшие дочери.

Культуролог и программный директор

Две старшие девочки учились в лицее международных отношений им. В.Стуса. В учебном заведении все расстроены известием об их гибели. На странице учебного заведения в Facebook говорится, что девочки были очень одаренными. Там приводится цитата из мотивационного письма Дарины, средней дочери. "У нас невероятно дружная и гармоничная семья. Моя семья – это бесконечный источник поддержки, который не может сравниться ни с чем", – писала девушка.

"Пластуны" и наследники Ивана Франко: во Львове российская ракета убила мать с тремя дочерьми, выжил только отец

Она училась на втором курсе Украинского католического университета, по специальности "культурология". Еще девочка увлекалась театром, была скромной.

Буквально за несколько часов до гибели Дарина написала в своем Instagram о трагедии в Полтаве, где от российского ракетного удара погибло более 50 человек. А вскоре жертвой российской агрессии, к сожалению, стала и ее семья.

"Пластуны" и наследники Ивана Франко: во Львове российская ракета убила мать с тремя дочерьми, выжил только отец

Старшая дочь Ярина – программный менеджер и выпускница Института компьютерных наук и информационных технологий Львовской политехники. Она так же, как и мама, увлекалась фотосессиями, на страничке в соцсетях у девушки сохранилось много красивых фотографий.

Однако девушка была очень увлечена своей профессией. Уже в 19 лет стала графическим дизайнером.

"Пластуны" и наследники Ивана Франко: во Львове российская ракета убила мать с тремя дочерьми, выжил только отец
"Пластуны" и наследники Ивана Франко: во Львове российская ракета убила мать с тремя дочерьми, выжил только отец

Самая младшая дочь Эмилия была любимицей семьи. Будучи еще совсем маленькой, она вместе со всеми ездила в горы.

Спасатели сообщили, что во время ракетного удара погибли семь человек, среди них один ребенок, это Эмилия. 64 человека пострадали. 5 сентября во Львове объявлен днем траура.