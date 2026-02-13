Нашли мертвыми в доме: в Одесской области три человека погибли из-за генератора

13 февраля в Одесской области обнаружили тела трех человек без признаков жизни. Предварительно известно, что они умерли из-за отравления угарным газом от генератора, установленного в доме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. По данным чрезвычайщиков, трагедия произошла в селе Скосаровка Березовского района.

В результате отравления угарным газом погибли женщины 1992 и 1993 годов рождения и мужчина 1997 года рождения. Во время отключения света они пользовались генератором, который установили внутри дома. Утром их обнаружили без признаков жизни.

Правила пользования генератором

Спасатели напоминают гражданам о правилах безопасного пользования генератором.

"Во время, когда свет часто исчезает, помните: соблюдение правил безопасности может спасти вам жизнь", – напоминают в ГСЧС.

В частности, устройство следует размещать исключительно на открытом воздухе и не использовать без навеса в дождь или снег. Кроме того, его нельзя устанавливать вблизи окон и дверей – расстояние до дома должно составлять не менее шести метров.

Также спасатели рекомендуют подключать к генератору только те приборы, для которых хватит мощности, чтобы не перегружать устройство. Прежде чем заправлять генератор, нужно его полностью выключить и дать остыть. Топливо для прибора необходимо хранить в плотно закрытой таре подальше от огня.

Симптомы отравления угарным газом

В Минздраве отмечают, что симптомы отравления угарным газом могут быть незаметными и напоминать грипп или пищевое отравление, однако без повышения температуры. Чаще всего возникает головная боль, также возможны головокружение, слабость, затрудненное дыхание, одышка, сухой кашель, тошнота.

Длительное воздействие малых доз может привести к нарушению мышления и концентрации, а также вызвать раздражительность и склонность к импульсивным решениям. При высокой концентрации газа уже в течение двух часов возможны потеря равновесия, зрения, памяти или сознания.

В случае появления таких симптомов следует немедленно выключить все приборы, кроме электрических, открыть окна для проветривания и при необходимости обратиться к врачу.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области в частном доме обнаружили тела двух мужчин и женщины. По предварительной информации, они погибли в результате отравления угарным газом.

Также OBOZ.UA сообщал, что 7 и 8 февраля в Украине зафиксировано 4 погибших и 25 пострадавших (из них 15 детей) из-за отравления угарным газом. Всего "тихий убийца" вызвал 9 трагических случаев по всей стране.

