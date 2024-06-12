Нашли мертвым в день рождения: установлена личность мужчины, тело которого обнаружили в Карпатах

Правоохранители установили личность мужчины, тело которого обнаружили 9 июня в Карпатах недалеко от государственной границы. Погибший оказался жителем Харьковщины, он считался пропавшим без вести с ноября прошлого года.

Мертвым его нашли в день рождения: ему должно было исполниться 38 лет. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Погибший, которого нашли на днях недалеко от границы, оказался жителем Харьковщины. Он считался без вести пропавшим с ноября 2023 года. В ноябре 2023 года мужчину остановили на одном из контрольных постов при въезде в приграничье. По его словам, на Закарпатье он прибыл с целью покупки автомобиля. Однако пограничники установили, что настоящая цель – попытка незаконного пересечения границы. Через несколько дней информация о его исчезновении появилась в базе розыска людей МВД", – говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что тело мужчины обнаружили в день его рождения: ему должно было исполниться 38 лет.

"Вероятно, мужчина все же попытался незаконно пересечь границу, однако не смог преодолеть высокогорье", – предположили в ГНСУ.

Напомним, 9 июня стало известно, что на склоне горы Пип Иван Мармаросский обнаружили тело неизвестного мужчины. Человека без признаков жизни нашел местный житель. Он сообщил об этом военнослужащим отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского пограничного отряда.

Пограничники вызвали спасателей и полицейских.