Нашли мертвой после продажи квартиры: в Херсоне при странных обстоятельствах умерла женщина. Видео

В Херсоне 65-летняя Лариса Дерендяева неожиданно для семьи продала свою квартиру по цене ниже рыночной – 20 тысяч долларов. После продажи жилья ее мертвой нашли в той же квартире.

Об этом говорится в сюжете "Первого регионального". Отмечается, что пенсионерка якобы совершила суицид, ее обнаружили повешенной. При этом при ней не нашли предсмертной записки и денег, полученных после продажи.

Дочь пенсионерки Ирина Дерендяева считает, что к смерти матери причастны "черные риелторы". Сама женщина проживает в Испании и с матерью поддерживала связь по телефону. По ее словам, мать очень ценила квартиру, и не могла продать ее задешево.

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"Мама очень дорожила квартирой. Она всегда говорила, что это завещание для ее внуков, чтобы она дальше передалась", – рассказывала Дерендяева.

По версии следствия пенсионерка совершила самоубийство. Однако в уголовном деле было несколько несостыковок. Адвокат пострадавшей Михаил Величко рассказал, что во время досудебного следствия была проведена почерковедческая экспертиза, которая установила, что текст договора написан рукой Дерендяевой. Однако подтвердить подлинность подписи не удалось.

Дочь погибшей рассказала, что мать всегда подписывалась девичьей фамилией. В паспорт подпись начинается с буквы В, а вот на договоре купли-продажи она начинается на Д.

Также в результатах экспертизы в описании умершей указан не ее рост. Еще эксперты указали, что у женщины были органы, которые ей удалили несколько лет назад.

По мнению Дерендяевой к смерти матери может быть причастен сам риелтор Владислав Горин, который организовал продажу квартиры в пользу его жены. К тому именно он обнаружил тело погибшей в квартире. С его слов, квартира покупалась для его старшей дочери. Однако позже квартиру перепродали по "семейным обстоятельствам".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре промышляла группа "черных риелторов", которые забирали у людей право собственности на недвижимость, а сами незаконно удерживали их в собственных домах.