"Нас гонят как скот в Россию, но не отдают детей!" Как на самом деле проходит "эвакуация" из "Л/ДНР"

Объявленная оккупантами так называемая эвакуация со временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию оказалась гигантским мыльным пузырем. Местные жители рассказали OBOZREVATEL шокирующие детали этой "всереспубликанской" акции.

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В пятницу, 18 февраля, в "ЛНР" и "ДНР" заявили о срочной эвакуации населения на территорию Российской Федерации. Это объяснили грядущим "наступлением Вооруженных сил Украины". В социальных сетях стали разгонять информацию, что тех, кто не уедет, убьют украинские "оккупанты".

Людей начали вывозить уже с 19:00. В первую очередь в автобусы пускали женщин с детьми и стариков. Но очереди желающих не было: для людей стало потрясением то, что им вообще придется куда-либо уезжать.

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Как рассказала OВOZREVATEL 63-летняя жительница Буденновского района Донецка, об эвакуации она узнала случайно от соседа – ему на мобильный пришло СМС-сообщение.

"Я сначала подумала, что это чья-то глупая шутка, но когда вернулась домой и зашла в интернет, то увидела обращение Пушилина. Первая реакция – шок, а потом успокоилась. Ну что за глупости, какое наступление? В общем, мы с мужем решили никуда не ехать – это наш дом!", – объяснила Ирина.

По ее мнению, ехать зимой бог знает куда, неизвестно где и как жить, и самое главное – на какие деньги, это "слишком сложно".

"Мы уже немолоды, живем в своем доме: есть запасы воды и еды. Благо, летом занимались огородом – все свое. А кому мы в России нужны?", – добавила женщина.

По ее словам, все соседи и знакомые, а также дальние родственники не захотели уезжать.

"Адекватные люди могут делать определенные выводы. Сейчас нет того ада, который был в 2014 и в 2015 годах. Почему объявили эвакуацию? Скорее, России нужна картинка, но мы в этом участвовать не хотим".

Когда же "власти" объявили, что не будут эвакуировать мужское население призывного возраста, для местных жителей это стало большим сюрпризом, а для кого-то и шоком. Тем мужчинам, кому от 18 до 55, теперь насильно придется "защищать отечество".

Однако потом возрастной ценз изменился: 17-летних парней тоже решили оставить в "республиках" и загнать в военкоматы, да и 60-65-летние, по задумке оккупантов, тоже вполне могут воевать.

Таким образом основной контингент "беженцев" в Россию составили молодые и среднего возраста женщины с детьми. Очень многие – в разводе или вдовы.

Однако и тут все оказалось непросто.

Как рассказала OBOZREVATEL жительница оккупированной Горловки, даже те, кто и хотел бы оказаться в "безопасном месте", в итоге никуда не поехали.

33-летние Ольга и Наталья, у одной из них девятилетняя дочка, у второй – мальчики по 10 и 12 лет, быстро собрали вещи и документы и побежали к автобусу. Но уже на границе с Россией их… высадили.

"И кума, и я в разводе. Где наши бывшие мужья – не знаем вот уже несколько лет, а на границе нам заявили, что должна быть доверенность от отцов. Несмотря на то, что мы объяснили ситуацию, нас так и не пустили в Россию. Сказали: можете въехать сами, но без детей. Это что такое?!", – возмущена женщина.

По ее словам, их разговор услышал один мужчина, который оказался тоже из Горловки. Он на своем убитом микроавтобусе и отвез их назад домой – правда, за немалую сумму.

"Понимаете, нас гонят как скот в Россию, но не пускают детей. Это не эвакуация, это огромная фикция! Как можно не пустить тех, кому грозит опасность?!" – говорит Ольга.

На вопрос о том, верит ли она в наступление украинской армии, говорит, что сомневается: "Я больше верю в серьезное обострение, что усилятся боевые действия и обстрелы, а нам будет не сладко. Да и детей жалко. Потому мы и решили уехать".

Что касается переезда на подконтрольную Украине территорию, Ольга опасается трудностей. По ее словам, она абсолютно аполитичный человек, не идейный, а когда началась война, ее дочка была совсем крохой, муж к тому времени уже ушел.

"Квартира мне осталась от родителей, потому я и не уезжала. Куда мыкаться с маленьким ребенком? Со временем привыкла, но, конечно, хочется чтобы все было как до войны", – рассказала женщина.

Несладко оказалось и тем жителям Донецкой и Луганской областей, кто все же добрался до России.

Поздним вечером 18 февраля первые автобусы с "беженцами" прибыли в Ростовскую область: их было аж 80 человек. Людей с трудом расселили в санаториях – никто в России их не ждал.

А когда местные жители узнали, что каждому выехавшему с Донбасса в России выдадут по 10 тысяч рублей, в соцсетях и вовсе начался ад. Россияне обозлились из-за выделенных из бюджета средств на "чужаков".

Некоторые предложили везти жителей ОРДЛО в Сибирь – "пахать и отрабатывать свой хлеб, а не на халяву жить, как они все привыкли". Часть просто оскорбляли "беженцев", обзывая их "мусором", "сбродом" и т. д.

А некоторые регионы РФ и вовсе не захотели пускать их к себе. Например, на Кубани и в Ставропольском крае – из-за сезона отпусков.

По словам выехавшей в РФ жительницы Тореза (Донецкая область), отношение к "беглецам" действительно очень негативное. Единственное нормальное было то, во время "эвакуации" в автобусах выдавали сухпайки и карточки российских мобильных операторов (с бесплатным интернетом и разговорами по области на 7 дней). Но после расселения все изменилось.

"Я даже не говорю об условиях: нас разместили в детском лагере с маленькими кроватями, в комнате по 5-8 человек. Дышать нечем! Вещи все в сумках, на стенах только гвоздики, которые дырявят одежду. Приготовить самим ничего нельзя, дети постоянно в истерике", – рассказала Марина.

По словам женщины, два дня пребывания в России уже довели всех до белого каления: люди хотят вернуться домой в том числе и из-за того, что местные жители "не выражают ни малейшего сочувствия".

"Нас даже спрашивают, зачем мы к ним "приперлись"! Просто до слез", – поделилась Марина.

В различных группах в социальных сетях вовсю обсуждают варианты возвращения. "Власти" ранее объявили, что граница "республик" с Россией работает только на выезд, въезд гражданским в "Л/ДНР" сейчас запрещен.

Этот факт стал еще одним ударом для "беженцев". Тем не менее, самые хитрые из них сначала решили воспользоваться материальной помощью от России, а уже потом вернуться на Донбасс. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок.

Некоторые жители оккупированной территории решили подстраховаться от "большой войны" и все же выехать в Россию. Но не оставаться там, а приехать на подконтрольную Украине территорию.

"Напрямую из "республик" это невозможно, проезд закрыт. Многие ездили через Россию, но это долго и дорого. Ну, а если хотя бы дорога в РФ для нас будет бесплатной, да и выдадут какую-то помощь, попробуем потом уехать в Днепр к родственникам", – рассказала OBOZREVATEL жительница Донецка.

Единственная сложность у многих желающих осесть в Украине – это то, что родившиеся за годы войны дети имеют только документы "Л/ДНР". Выпустят ли их из России – пока под большим вопросом, а вот украинские пограничники говорят, что в такой ситуации есть выход. Главное, чтобы родители были гражданами Украины.