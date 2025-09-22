'Нас бросили': оккупант наглядно показал потери РФ на Покровском направлении и дал совет россиянам не идти в Украину. Видео

В сети обнародовано видео, на котором российский военнослужащий из Иркутска демонстрирует последствия боев на Покровском направлении Донецкой области. На кадрах видны многочисленные тела ликвидированных оккупантов.

Видео дня

Сам боец рассказывает, что их без поддержки и техники отправляли в лобовые атаки, фактически на верную смерть. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Российское командование перед отправкой обещало новобранцам высокие выплаты и нормальные условия службы, но на самом деле деньги не выплачиваются, а солдат сразу бросают в "мясные штурмы". Это еще одно подтверждение пренебрежения российского военного руководства к собственному личному составу.

Осторожно! Кадры не для слабой психики!

Отмечается, что мобилизованные захватчики не получат ни героического статуса, ни обещанных привилегий – вместо этого рискуют вернуться домой только в черных пакетах.

Оккупант призвал россиян не идти воевать, чтобы не стать очередными жертвами политических амбиций Кремля.

Осторожно! Кадры 18+

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать оккупантов. Силы обороны наносят противнику серьезные потери в живой силе. С начала года обезврежено более 307 тысяч оккупантов. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский добавил, что только за последние семь дней на фронте произошло более 1300 боевых столкновений. Почти треть из них – на Покровском направлении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что перехват ГУР раскрыл данные об огромных потерях РФ в войне. Оккупант, чей разговор опубликовали разведчики, рассказал о "победной операции", из которой из 25 захватчиков вернулись двое.

