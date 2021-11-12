Нардепу Леросу вручили еще одно подозрение, суд должен избрать меру пресечения. Все подробности

Народному депутату Гео Леросу вручили еще одно подозрение. Сторона обвинения подала ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом сам Лерос сообщил в Facebook. По словам нардепа, причиной подозрения стало то, что он не опроверг пост о брате главы Офиса президента Андрея Ермака Денисе.

"Моя апелляция принята в кассации! Более того, следователями не было доказано, что я не выполнил решение суда", – отметил парламентарий.

Он напомнил о видео, где якобы Денис Ермак торгует государственными должностями.

"За то, что я не опроверг этот факт, который все видели воочию, они меня тоже хотят посадить", – подчеркнул Лерос.

Видео дня

Напомним, 11 ноября сотрудники Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора вручили Леросу первое подозрение. Причиной послужило хулиганство в стенах Верховной Рады, где нардеп показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.

За это его могут наказать штрафом или даже арестовать.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лерос опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.

Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".

Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского заявила, что президент "не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".

Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы ОП Ермака.

Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.