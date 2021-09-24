ГБР: нардеп ВРУ уклонился от уплаты налогов на сотню миллионов гривен. Фото

Действующий народный депутат Верховной Рады получил подозрение в умышленном уклонении от уплаты налогов. Сумма ущерба, которая была таким образом нанесена государству, составляет 100 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований после проведения оперативно-следственных действий дома и на рабочем месте парламентария. Выяснилось, что еще до начала своей каденции предприимчивый депутат решил обойти налоговое законодательство.

"На протяжении 2012 по 2019 годы подозреваемый продавал объекты недвижимого имущества в селах Борщаговки на окраине Киева. При этом он не был зарегистрирован как предприниматель или юридическое лицо, а выступал как частный владелец. Это помогло существенно снизить ставку за проведенные сделки с 18% до 5%", – указано в правоохранительном ведомстве.

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Согласно данным СМИ, подозреваемым по этому делу проходит член фракции "За майбутне" Виктор Мялык. Сам нардеп свою вину отрицает и убежден, что его непричастность докажут на Божьем суде.

"Я с 2012 года все указывал, декларировал, объяснял налоговой. Почему они мне вручили это подозрение? У меня ни разу за все время не было ни одной проверки. Я считаю, что через меня власть пытается "давить" на украинский бизнес. Я знаю, что чист перед Богом, и когда придет Божий суд, он рассудит точно", – заключил он в комментарии журналистам.

Теперь одиозный парламентарий подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, которое занималось бизнесом, не оформляя юрлицо, что фактически привело к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах. Данная статья Уголовного кодекса предусматривает выплату штрафа в размере до 25 тыс. необлагаемым налогом минимумов.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер политической партии "5.10" Геннадий Балашов подозревается в уклонении от уплаты налогов, что, впрочем, вполне соответствует его идеологической позиции. Правоохранители арестовали его имущество на сумму в 200 млн грн.