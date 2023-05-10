Нардеп Шахов хочет монополизировать рынок систем оповещения, а его соратник имеет связи с РФ – СМИ

Как раздается сигнал воздушной тревоги, сейчас знают все украинцы. Системы оповещения установлены по всей стране и реально спасают жизнь. Но для кого это просто рынок, на котором можно заработать, а если его монополизировать, то еще и очень много. Народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов заинтересовался рынком систем оповещения.

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Об этом пишет "Общественное". Издание сообщило, что провело расследование и выявило скрытые мотивы Шахова и связи его соратника с Россией.

Депутат Сергей Шахов сейчас находится за пределами Украины. НАБУ и САП подозревают его в сокрытии имущества на общую сумму 88 миллионов гривен в декларации. Речь идет, в частности, о 13 квартирах в центре столицы, 8 паркоместах, коттеджах под Киевом и земельных участках общей площадью 115 гектаров. Дело сейчас рассматривает Высший антикоррупционный суд. Однако уже больше полугода Шахов на заседание не ходит. Поэтому его объявили в розыск.

Адвокат Шахова утверждает, что парламентарий лечится в Кыргызстане. Однако это не мешает ему работать в межфракционном депутатском объединении, которое он сам и возглавляет.

Из-за границы "разыскиваемый" Антикоррупционным судом нардеп пытается внедрить новые системы оповещения. Для этого бомбардируется обращениями разные государственные органы.

Редакция hromadske утверждает, что получила от двух независимых друг от друга источников его депутатские обращения к премьер-министру. В одном парламентарий пишет, что за 5-7 лет планирует установить около 150 тысяч громкоговорителей разных моделей по всей Украине. И просит на это деньги международных партнёров. Только на 2023 год, по его расчетам, нужно 500 миллионов долларов. Такую сумму пригласили у правительства западных стран. Инициатива Шахова по привлечению денег от иностранцев получила поддержку украинского МИДа. По крайней мере, об этом пишет сам Шахов в своем обращении к Денису Шмыгалю.

Народный депутат предлагает покупать продукцию западного производства компаний Telegrafia и Digitex, дистрибьютором последней в Украине является компания "Укржелдоравтоматика".

В своем письме главе правительства Шахов объясняет, что новые системы крайне нужны, потому что старые не справляются. И в качестве доказательства приводит пример трагедии на Краматорском железнодорожном вокзале, произошедшей 8 апреля 2022 года.

Тогда 61 человек погиб и более 120 получили ранения. В своем обращении нардеп отмечает: жертв так много потому, что людей вовремя не проинформировали об опасности.

Городской голова Краматорска Александр Гончаренко в комментарии hromadske эту информацию опровергает. По его словам, система работала исправно. Да, сигнал тревоги на момент прилета действительно не звучал, но все потому, что не было соответствующего приказа от военных.

Ракета, которую использовали оккупанты для теракта, — баллистическая "Точка-У". С момента ее обнаружения до попадания в цель крайне мало времени, поясняет спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат: "Максимальная дальность ракеты — 120 километров, которые она пролетает через несколько минут. Все было слишком быстро, чтобы отреагировать".

Кроме того, Шахов в том же обращении к премьер-министру отмечает, что в Украине отсутствуют отечественные производители надлежащих систем оповещения. Хотя, как выяснило hromadske, по меньшей мере, две компании на рынке имеют полный цикл производства такой продукции: НПП "Электроприбор" и НПП "Озон-С".

Еще один пример, который приводит депутат в другом своем обращении к Шмыгалю: в Киеве в отсутствие света в некоторых районах не включались сирены. В КГГА проблему признали, однако объяснили, что не работала старая система аналогового оповещения. Но новые, цифровые системы, на которые постепенно переходит Киев, работают бесперебойно.

Итак, возникает сомнение, действительно ли Сергей Шахов обеспокоен жизнью и здоровьем украинцев, если, похоже, не до конца разобрался в этих вопросах? Или, возможно, есть еще и скрытый интерес?

"Право рука" Шахова

Секретарем в депутатском объединении Шахова, от которого нардеп присылает свои обращения, работает его советник на общественных началах Николай Самбожук. На фото ниже он сидит справа от парламентария. В комментарии hromadske Самбожук подтвердил, что присутствовал и на последних заседаниях группы.

golos / Сергей Ковальчук

facebook / МФДО "За техногенную и экологическую безопасность"

Для него тема систем оповещения не нова. hromadske обнаружило, что раньше у Самбожука был подобный бизнес в России. Одна из его российских компаний – ООО "Системы Техногенной Безопасности Мониторинга Чрезвычайных Ситуаций", которую ликвидировали в 2016 году. Она занималась тем же, что и "Укрзалізничавтоматика" — внедряла и обеспечивала системы оповещения.

"Общественное" решило проверить, есть ли у Самбожука российские документы. В свое распоряжение редакция hromadske из двух независимых друг от друга источников получила выписку из реестра "российский паспорт". Согласно ему, Самбожук в 2007 году получил два российских паспорта, а позже еще и заграничный.

Система подтягивает два заявления Самбожука на получение документов. Последняя показывает, что паспорт выдан на основании достижения 45-летнего возраста.

На сегодняшний день все российские паспорта согласно реестру "роспаспорта" уже недействительны. Но следует отметить, что недействительность российского паспорта необязательно равна потере гражданства России.

Если внести данные паспорта Николая Самбожука в официальный реестр федеральной налоговой службы РФ, то можно увидеть его индивидуальный налоговый номер, который до сих пор актуален.

Кроме того, у Самбожука остался неуплаченный налог в России за использование транспорта.

Журналисты спросили Николая Самбожука, есть ли у него российское гражданство и почему его паспорта сейчас недействительны.

– Можно фотографию вставить в любой российский паспорт и сказать, что он российский. Я могу написать в интернете все, что угодно. Даже о том, что у Байдена есть российское гражданство. У меня никогда не было российского гражданства. То, что вы рассказываете о паспортах — чепуха, — ответил Самбожук.

— У вас тоже есть задолженность по транспортному налогу.

– У кого, у меня?

- У "Самбожука Николая Владимировича".

- А я Самбожук Николай Владимирович».

– Это перевод. Также существовали российские компании, имевшие то же направление, которым вы сейчас занимаетесь (внедрение систем оповещения – ред.).

— Никогда не слышал о таких российских компаниях и не имел к ним отношения.

Несмотря на недействительность своих документов Самбожук от них не отказался, а даже использовал. По информации наших источников в правоохранительных органах, 27 марта 2020 года из Борисполя во Франкфурт Николай Самбожук летал по российскому загранпаспорту, серия и номер которого совпадают с его загранпаспортом в системе "роспаспорт". К тому времени он уже был советником нардепа Шахова и секретарем депутатского объединения.

В Германии проживает его отпрыск Никита. К слову, вместе с отцом они числятся среди основателей российской общественной организации "Центр содействия предотвращению и мониторингу чрезвычайных ситуаций".

Парламентский советник также пользовался автомобилями с российской регистрацией. По информации наших источников, на одном из них 18 мая 2019 Самбожук из пункта пересечения "Новые Яриловичи" выехал в Беларусь. Это была BMW 740Li xDRIVE.

Связи Самбожука с бизнесом в Украине

Digitex — польская компания, производящая системы оповещения. Ее Шахов неоднократно упоминает в своих депутатских обращениях. Однако она не поставляет систему напрямую в Украину. Эксклюзивный контракт на реализацию ее товара получила "Укржелезнодорожная автоматика".

"Мы как независимая компания хотим зарабатывать и увеличивать продажи. Для того чтобы получить эксклюзивный контракт, нужно взять на себя определенный объем покупок и продаж. Они ("Укржелдоравтоматика" — ред.) обязались покупать на серьезную сумму", — рассказывает специалист. отдела экспорта Digitex Павел Белецкий.

Детали контракта между Digitex и "Укржелдоравтоматикой" Белецкий не разглашает ввиду коммерческой тайны.

Анализ обнаружил, что Самбожук из-за некоторых людей связан с этой украинской компанией, интересы которой продвигает на рынке вместе с Шаховым. Так, "Укрзалізничавтоматикою" через ООО "Нефтегазовые технологии" владеет Алексей Колесник, который имеет еще одну фирму - "Трансжелезнодорожный сервис". Этой фирмой через ООО "Промышленно-инновационный союз" вместе с Колесником владеет Зурико Магамедов. Он был директором в российской фирме Самбожука "Нью перспектив системс". Компания была ликвидирована в 2017 году.

О том, что Самбожук с Магамедовым, по меньшей мере, знакомы, свидетельствует тот факт, что 14 мая 2016 года они вместе ехали в сторону Беларуси. Источники в правоохранительных органах предоставили нам информацию, что в этот день полиция остановила автомобиль Mersedes GL 450.

Журналисты спросили Самбожука, общался ли он когда-то с Зурико Магамедовым. "Вы в прокуратуре работаете, чтобы я вам отвечал на эти вопросы? Я общаюсь с многими. Не хочу отвечать", — сказал он.

2014 Николай Самбожук баллотировался в парламент в 98 одномандатном округе. Тогда он отмечал, что работает заместителем директора ООО "Транспортные автоматизированные системы". Основателем этой компании был Юрий Марущенко, который также числился среди учредителей "Укржелдоравтоматики".

Журналисты спросили у Центра противодействия коррупции, нет ли признаков того, что нардеп использует свой мандат и продвигает близкую ему компанию.

"Мы видим признаки конфликта интересов. Выглядит так, что через бизнес-партнеров компания связана с советником народного депутата, и сам депутат может иметь собственный интерес в том, чтобы именно она использовалась для предоставления этих услуг. Однако фактически конфликт интересов должен установить НАПК . К тому же сама компания не совсем успешна финансово: в 2022 году она не получила никаких доходов от реализации своего продукта", - отмечает руководитель аналитического департамента Центра противодействия коррупции Антонина Волкотруб.

Государственная тайна

Фирмы, поставляющие и обслуживающие системы оповещения, могут оказывать непосредственное влияние на работу сирен. Наибольшая опасность кроется в возможности получить удаленный доступ к пультам управления.

"Если иметь ключи доступа к системе, то в нее можно проникнуть. Люди, устанавливающие такие системы, знают их слабые места. Здесь уже полет фантазии безграничный. Можно не включать тревогу, когда это нужно, или наоборот (отправлять ложные сообщения — ред. ). Поэтому обычно все компании, причастные к этой теме, проходят тщательную проверку", - рассказывает директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Функция удаленного доступа предусмотрена в продукции польской компании Digitex. Уже сейчас директор "Укрзалізничавтоматики", которая является дистрибьютором поляков, ссылаясь на поручение премьер-министра, рассылает письма ВЦА и городским председателям с предложением установить их продукцию и приводит схемы возможного размещения сирен. Два таких письма оказались в распоряжении hromadske.

Зачем Шахову архивы оповещения?

Кроме писем к премьеру депутат Шахов пишет запросы и в Госаудитслужбу. Просит, чтобы аудиторы провели проверку производителей систем оповещения Как следствие требуют копии архива, где могут содержаться персональные данные должностных лиц, принимающих решения на местах.

Также нардеп спрашивает информацию о работе и внедрении систем оповещения у местных органов власти при содействии премьер-министра Шмыгаля. Сначала Шахов адресует обращение к нему, а тот перенаправляет дальше.

"К нам поступило, по меньшей мере, 7 обращений от Шахова. Он требует от нас информацию о нашей системе (уведомление — ред.). Мы отвечаем, что это закрытая информация", — рассказывает директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

"Здесь вопрос в том, какой именно интерес имеют Самбожук и Шахов: это просто откат, условная благодарность, или доля в бизнесе? Или слив информации в россию, что является худшим сценарием для Украины?" — риторически спрашивает аналитика ЦПК Антонина Волкотруб.

Она добавляет: если народный депутат знал, что у Самбожука был российский паспорт, он должен был лишить его статуса помощника на общественных началах.

"Общественное" обратилось к народному депутату за комментарием по поводу его деятельности в рамках межфракционного депутатского объединения. Однако на наши сообщения и звонки он не ответил.

Выжать оппонентов с рынка

После депутатских обращений Шахова Государственная аудитслужба начала массовые проверки закупок систем оповещения. По меньшей мере, две прокуратуры — Днепропетровская и Херсонская — открыли уголовные производства. Расследуют нецелевое использование бюджетных средств должностными лицами, причастными к закупкам оборудования у фирм-конкурентов "Укржелдоравтоматики".

"Это давление не только на должностных лиц, но и на нас как игроков рынка. Ведь теперь представители власти не хотят с нами сотрудничать", - говорит один из бизнесменов, работающий в этой сфере.

Но Шахов на этом не останавливается. Согласно протоколу закрытого заседания депутатского объединения, оказавшегося в распоряжении hromadske, нардеп предлагает внести изменения в Приказ МВД, в котором прописаны технические требования для систем оповещения.

Значительная часть дополнений от Шахова резонирует с характеристиками продукции компании, у которой покупает оборудование "Укржелдоравтоматика".

Если такие требования будут приняты, фактически это может привести к монополизации сферы систем оповещения. Шахов может использовать свой депутатский мандат и инструмент депутатских обращений для продвижения интересов частной компании, с которой связан человек из окружения нардепа", - говорит юрист и глава ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

В этом могут быть признаки нарушения требований статьи 8 закона Украины "О статусе народного депутата", которая предусматривает, что депутат не может использовать свои полномочия в корыстных целях, отмечает Миткалик.

В конце концов речь идет о значительно большей угрозе, чем просто выгода. Если планы Шахова реализуются, то компания "Укржелдоравтоматика", к которой имеет отношение человек, получавший паспорт гражданина РФ, станет монополистом на украинском рынке оповещения.