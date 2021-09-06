НАПК потребовало привлечь к ответственности главу ГРС из-за биткоинов на 13 млн грн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции требует привлечь к дисциплинарной ответственности главу Государственной регуляторной службы (ГРС) Алексея Кучера. Дело в том, что чиновник не смог подтвердить, что он владеет криптовалютой Bitcoin на общую сумму в 13,1 миллион гривен.

Об этом сообщается на сайте НАПК. Агентство вынесло соответствующее предписание Кабинету министров (чтобы посмотреть документ, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что декларацию Кучер подавал как бывший глава Харьковской облгосадминистрации. В ней он указал о владении криптовалютой на указанную выше сумму.

В ведомстве пояснили, что чиновник не смог предоставить НАПК публичный адрес Bitcoin, несмотря на то, что он является открытым.

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В то же время общий доход Кучера и членов его семьи с 2001 по 2020 годы не превышает 1 миллиона гривен.

В ведомстве подчеркивают, что таким образом чиновник мог внести недостоверные данные, а следовательно – совершил преступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алексей Кучер был главой Харьковской ОГА с ноября 2019 года, а в ноябре 2020-го он был уволен с этой должности. В начале 2021 года он возглавил ГРС.