Напавшим на журналистов 'Украинской правды' в Днепре вручили подозрения

Следователи установили трех человек, которые причастны к нападению на журналистов "Украинской правды" на территории аэропорта Днепра 13 февраля. Им сообщено о подозрении.

Об этом 16 февраля сообщается на сайте Нацполиции Украины. Двоих их них также подозревают в ограблении водителя, который был в составе съемочной группы.

"Троим мужчинам вручены подозрения в препятствовании профессиональной деятельности журналистов, двоим из них – также в совершении ограбления", – сказано в сообщении.

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Ранее отмечалось, что расследование велось по двум статьям Уголовного кодекса Украины: препятствие работе журналистов (ст. 171) и угроза или насилие в отношении журналистов (ст. 345-1). Теперь появилась еще одна – ограбление (ч. 2 ст. 186).

Как сообщал OBOZREVATEL, нападение на журналистов "Украинской правды" произошло в воскресенье, 13 февраля, на территории VIP-терминала аэропорта в Днепре. По словам руководителя департамента расследований издания Михаила Ткача, сотрудники охранной фирмы угрожали ножом, а также требовали у оператора отдать телефон и сказать от него пароль, чтобы удалить заснятое.