Напавшему на журналистов в Одессе владельцу кафе объявили о подозрении: грозит тюремный срок

В Одессе управляющему одного из ресторанов, который ругался и угрожал съемочной группе телеканала "Думская", сообщили о подозрении сразу по двум статьям. Речь идет о ч.2 ст.171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч.1 ст.345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста).

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Отмечается, что за содеянное мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Как напомнил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook, инцидент произошел 4 октября. Детали в комментарии НСЖУ рассказал руководитель медиа-холдинга "Думская" Юрий Басюк.

"Руководитель одесского кафе с кулаками набросился на съемочную группу, потому что журналисты поинтересовались разрешительными документами. По мнению предпринимателей, СМИ нужны "разрешения", чтобы снимать их деятельность", – сказано в сообщении.

Видео дня

Как отметил Томиленко, по совету руководства НСЖУ редакция обратилась на горячую линию Национальной полиции Украины в Департамент защиты интересов общества и государства. Дело стало "контрольным".

"Но оперативная работа одесских полицейских должна финишировать весомым наказанием. Препятствование журналистской деятельности – это не развлечение или сафари на журналистов. Через подозрения, приговоры и наказания можно защитить журналистов и сделать нашу профессию более безопасной", – сказал глава НСЖУ.