Прошел месяц с тех пор, как стался суперскандал на границе Украины - сотрудники СБУ напали на пограничный наряд, побили пограничников и похитили их оружие. Инцидент власти детально не комментировали, однако спустя месяц надо все-таки рассказать, что же случилось, ведь Государственное бюро расследований изучает дело.

Итак, вот что по данным источников Цензор.Нет, установило следствие:

17 июля на ставке в 5 км от границы с Россией собрались 8 сотрудников Сумского межрайонного отдела Службы безопасности Украины в Сумской области, чтобы совместно отпраздновать присвоение звания "старший лейтенант" оперативнику Тарасу Турченюку. Поздравить коллегу, по данным следствия собрались сам начальник отдела - Евгений Ульянов, замначальника отдела Виталий Маляров, а также Николай Терещук, Максим Маковоз, Игорь Царенко, Алексей Долгий и Евгений Тимошик. Тимошик был самый младший, он только три месяца назад закончил Академию СБУ. Компания активно употребляла спиртные напитки.

Видео дня

По версии следствия, якобы ночью замначальника отдела Маляров (37 лет), взял с собой сотрудников Терещука (31 год) и Тимошика (25 лет), и поехал на границу с Россией. На участок погранслужбы "Славгород" отдела "Краснополье". В 2.40 18 июля в районе информационной таблицы № 240, в 10 метрах от границы с Россией, офицеры СБУ якобы случайно наткнулись на машину пограничного наряда. В машине находились младший сержант- контрактник Андрей Тарасенко (21 год), и солдат срочной службы Андрей Шевченко (20 лет).

Маляров и Терещук вышли из своей машины, и... почему-то напали на пограничников. Избили и забрали у них оружие - два автомата, 4 магазина с патронами, разгрузочный жилет. Пограничники против нападавших оружие не применили.

Автоматы пограничников и 2 магазина офицеры СБУ выкинули в кусты неподалеку, их нашли днем после осмотра места событий. Еще 2 магазина выкинули рядом с погранзаставой в поселке Краснополье.

Участник этих событий сотрудник СБУ Тимошик дал показания по действия своих коллег Малярова и Терещука, к Тимошику вопросов нет. На период следствия гуманный суд не посадил сбушников в изолятор, а всего лишь дал им домашний арест.

По официальной версии, причина всех этих действий сотрудников СБУ - хулиганство по причине злоупотребления алкоголем.

Однако к официальной версии возникает масса вопросов, которые, возможно, удастся со временем прояснить.

А с какой стати замначальника отдела берет с собой двух офицеров и едет глухой ночью на самую границу с Россией? Ошибиться дорогой там невозможно, Маляров очевидно, прекрасно понимал куда едет.

Почему офицер СБУ разозлился, увидев ночью на посту пограничный наряд? Возможно, пограничники чем-то помешали, или Маляров ехал сюда, чтобы встретить здесь кого-то другого?

Почему офицер СБУ, достаточно крепкий и скоординированный, чтобы забрать и выкинуть оружие, и не заблудиться ночью у самой границы, принял решение напасть на пограничный наряд, прекрасно понимая последствия своих действий? Ведь он зачем-то заехал на погранзаставу.

Нельзя исключить, что подоплека этих беспрецедентных действий - это контрабанда, ведь Сумская область это один из самых контрабандных регионов Украины. А вся контрабанда в Украине "крышуется" СБУ на местах. И пограничники стали просто нежелательными для Малярова свидетелями, которых он не хотел видеть в данном месте.

Надеюсь, по данному делу удастся получить больше детальной информации, а виновные получат реальный срок тюремного заключения.

Ну и большой вопрос к подготовке пограничных нарядов - чему ж там учат бойцов, если они без единого выстрела сдают ночью нападавшим в лесу свое оружие? Почему никто не открыл огонь?

Цензор.Нет готов опубликовать позицию подозреваемых и потерпевших в данном инциденте, чтобы полностью установить истину.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.