Нападение сотрудников СБУ на пограничников: что случилось
Прошел месяц с тех пор, как стался суперскандал на границе Украины - сотрудники СБУ напали на пограничный наряд, побили пограничников и похитили их оружие. Инцидент власти детально не комментировали, однако спустя месяц надо все-таки рассказать, что же случилось, ведь Государственное бюро расследований изучает дело.
Итак, вот что по данным источников Цензор.Нет, установило следствие:
17 июля на ставке в 5 км от границы с Россией собрались 8 сотрудников Сумского межрайонного отдела Службы безопасности Украины в Сумской области, чтобы совместно отпраздновать присвоение звания "старший лейтенант" оперативнику Тарасу Турченюку. Поздравить коллегу, по данным следствия собрались сам начальник отдела - Евгений Ульянов, замначальника отдела Виталий Маляров, а также Николай Терещук, Максим Маковоз, Игорь Царенко, Алексей Долгий и Евгений Тимошик. Тимошик был самый младший, он только три месяца назад закончил Академию СБУ. Компания активно употребляла спиртные напитки.
По версии следствия, якобы ночью замначальника отдела Маляров (37 лет), взял с собой сотрудников Терещука (31 год) и Тимошика (25 лет), и поехал на границу с Россией. На участок погранслужбы "Славгород" отдела "Краснополье". В 2.40 18 июля в районе информационной таблицы № 240, в 10 метрах от границы с Россией, офицеры СБУ якобы случайно наткнулись на машину пограничного наряда. В машине находились младший сержант- контрактник Андрей Тарасенко (21 год), и солдат срочной службы Андрей Шевченко (20 лет).
Маляров и Терещук вышли из своей машины, и... почему-то напали на пограничников. Избили и забрали у них оружие - два автомата, 4 магазина с патронами, разгрузочный жилет. Пограничники против нападавших оружие не применили.
Автоматы пограничников и 2 магазина офицеры СБУ выкинули в кусты неподалеку, их нашли днем после осмотра места событий. Еще 2 магазина выкинули рядом с погранзаставой в поселке Краснополье.
Участник этих событий сотрудник СБУ Тимошик дал показания по действия своих коллег Малярова и Терещука, к Тимошику вопросов нет. На период следствия гуманный суд не посадил сбушников в изолятор, а всего лишь дал им домашний арест.
По официальной версии, причина всех этих действий сотрудников СБУ - хулиганство по причине злоупотребления алкоголем.
Однако к официальной версии возникает масса вопросов, которые, возможно, удастся со временем прояснить.
А с какой стати замначальника отдела берет с собой двух офицеров и едет глухой ночью на самую границу с Россией? Ошибиться дорогой там невозможно, Маляров очевидно, прекрасно понимал куда едет.
Почему офицер СБУ разозлился, увидев ночью на посту пограничный наряд? Возможно, пограничники чем-то помешали, или Маляров ехал сюда, чтобы встретить здесь кого-то другого?
Почему офицер СБУ, достаточно крепкий и скоординированный, чтобы забрать и выкинуть оружие, и не заблудиться ночью у самой границы, принял решение напасть на пограничный наряд, прекрасно понимая последствия своих действий? Ведь он зачем-то заехал на погранзаставу.
Нельзя исключить, что подоплека этих беспрецедентных действий - это контрабанда, ведь Сумская область это один из самых контрабандных регионов Украины. А вся контрабанда в Украине "крышуется" СБУ на местах. И пограничники стали просто нежелательными для Малярова свидетелями, которых он не хотел видеть в данном месте.
Надеюсь, по данному делу удастся получить больше детальной информации, а виновные получат реальный срок тюремного заключения.
Ну и большой вопрос к подготовке пограничных нарядов - чему ж там учат бойцов, если они без единого выстрела сдают ночью нападавшим в лесу свое оружие? Почему никто не открыл огонь?
Цензор.Нет готов опубликовать позицию подозреваемых и потерпевших в данном инциденте, чтобы полностью установить истину.
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