Нанесли ущерб на 10,3 млн грн: должностным лицам 'Винницаоблводоканала' сообщено о подозрении. Фото

Бывшему и действующему чиновникам "Винницаоблводоканала" сообщено о подозрении. Речь идет о растрате в сумме 10,3 млн. грн.

Об этом сообщает САП. Расследование установило, что в течение ноября-декабря 2018 года обществом – производителем работ поставлено на объект реконструкции оборудования на сумму почти 18 млн грн.

Однако оборудование приобретено производителем работ у поставщиков через подконтрольное общество с завышением цены почти в 2,6 раза.

"16 октября 2023 по согласованию прокуроров САП детективы НАБУ совместно с СБУ сообщили о подозрении в растрате 10 млн грн бюджетных средств, выделенных на проведение реконструкции объектов механической очистки очистных сооружений канализации г. Винница, бывшему руководителю и действующему начальнику отдела капитального строительства коммунального предприятия "Винницаоблводоканал", – говорится в повествовании.

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Стоимость оборудования заказчиком принята с нарушением Правил определения стоимости строительства без обоснования цен на соответствующие ресурсы.

"Как следствие, производителем работ было поставлено оборудование на 10,3 млн грн дороже рыночных цен. Часть полученных от КП "Винницаоблводоканал" бюджетных средств общество – производитель работ путем проведения бестоварных операций и предоставления руководителю возвратной финансовой помощи вывело в наличные деньги для возвращения должностным лицам коммунального предприятия в виде благодарности за полученный заказ (отката)", – добавили в САП.

Действия должностных лиц коммунального предприятия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Это растрата чужого имущества, совершенная в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

Данная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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