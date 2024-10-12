Нанес ущерб более чем на 3 млрд грн: в Украине будут судить участника международной хакерской группировки

Национальная полиция Украины завершила досудебное расследование и направила в суд дело 49-летнего киевлянина, участника международной хакерской группировки. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. Отмечается, что сообщество использовало собственноручно разработанные вирусы-шифровальщики для атак на промышленные предприятия во Франции, Германии, США, Норвегии, Нидерландах и Канаде. Общая сумма ущерба странам Европы и Северной Америки составляет более 3 млрд грн.

Как сообщили правоохранители, хакеры взламывали аккаунты сотрудников, похищали информацию и зашифровывали компьютеры, после чего потребовали выкуп в криптовалюте.

Для разоблачения злоумышленников была проведена многоуровневая международная спецоперация. В ней приняли участие Европол, Евроюст и правоохранители из нескольких ведущих стран мира. В рамках операции украинские полицейские под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора провели более 80 обысков и прекратили деятельность группировки.

Правоохранители установили, что с помощью программы-вымогателя злоумышленники заблокировали более 4000 информационных систем норвежского предприятия и зашифровали имеющуюся там информацию. За дешифрование они требовали 2500 биткоинов (эквивалент 348 млн грн.). Из-за временной остановки деятельности предприятие понесло имущественный ущерб на сумму 8,9 млн евро.

Украинскому хакеру еще в ноябре 2023 года объявили о подозрении по трем статьям:

– несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей – ч. 2 ст. 361 УКУ;

– создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт – ч. 2 ст. 361-1 УКУ;

– вымогательство – ч. 4 ст. 189 УКУ.

Во время обысков у него изъяли компьютерную технику с доказательствами преступлений, банковские и сим-карты и почти 4 миллиона гривен.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 7 октября 2024 года, в 72-й день рождения кремлевского вожака Владимира Путина, хакеры сломали российскую государственную автоматизированную систему "Правосудие", благодаря которой происходит электронный документооборот во всех судах государства-агрессора.

– Украинские хакеры 7 октября "поздравили" Путина с днем рождения, совершив масштабную атаку на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию. Утром остановилось онлайн-вещание основных пропагандистских каналов: "Россия 1", "Россия 24", "Россия Культура", РТР "Планета" и более 20 других.

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