Наклеил поверх чужого фото свое: пограничники задержали хасида, пытавшегося въехать в Украину с паспортным 'коллажем'

Пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужанка" задержали гражданина Израиля, приехавшего в Украину по поддельному паспорту. Иностранец недолго думал над фальшивкой – просто неровно вырезал свое фото и наклеил поверх чужого.

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Об этом сообщили в Facebook Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины – Западная граница. Там отметили, что мужчина хотел встретить Рош га-Шана в Умани и побывать на могиле раввина Нахмана.

Замену фото при проверке предоставленного израильтянином документа обнаружил инспектор пограничного контроля. Кроме того, у мужчины был еще один липовый паспортный документ с просроченным сроком действия. Пограничники отказали иностранцу во въезде на территорию страны.

Напомним, в Умань на празднование Рош ха-Шана – еврейского Нового года – прибыли уже более 30 тысяч паломников-хасидов. Это статистика на утро 2 октября 2024 года; ожидается, что количество будет расти. Хотя МИД Израиля, ссылаясь на Совет нацбезопасности страны, рекомендовал израильским гражданам воздержаться от поездок в Украину, верующих это не остановило.

Еще более 14 тысяч паломников не смогли добраться до Умани. Часть из них – из-за массированного обстрела Израиля, совершенного Ираном со своей территории вечером 1 октября. Тогда по всей стране была объявлена тревога, израильское воздушное пространство закрыли, а часть авиарейсов – отменили или перенесли.

Как сообщал OBOZ.UA, в Умани тысячи человек уже собрались у могилы Раби Нахмана для первой молитвы. Считается, что молитвы на могиле цадика Нахмана обладают особой силой, поэтому хасиды стремятся провести это время именно здесь. Традиция паломничества в Умань существует с XIХ века и ежегодно привлекает паломников из разных уголков мира, в частности из Израиля, США и Европы.

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