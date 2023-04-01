Накануне задержания за Эваном Гершковичем следили российские спецслужбы – WSJ

Перед задержанием журналиста The Wall Street Journal сотрудники российских силовых структур вели слежку за ним. Люди, которые наблюдали за Эваном Гершковичем, не были идентифицированы.

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Об этом сообщает издание WSJ. Вероятно, телефон репортера прослушивался.

Как сообщает источник, несколько сотрудников спецслужб Российской Ферации вели наблюдение за Гершковичем, фиксируя его передвижение на камеру и оказывая давление на его ближайшее окружения.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, слежка за Гершковичем была зафиксирована на территории города Пскова. При этом журналист не смог идентифицировать людей, которые вели наблюдение за ним. Он также не исключает возможность прослушивания своего телефона.

Его работодатель, коллеги и администрация Байдена отрицают утверждения России о том, что он шпионил в пользу США, и призывают к его немедленному освобождению.

Дипломаты и эксперты в области права считают маловероятным немедленное освобождение Гершковича, учитывая, что судебные процессы над шпионами в России проводятся тайно и почти всегда заканчиваются обвинительным приговором.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Екатеринбурге (РФ) задержали корреспондента московского бюро газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, а Лефортовский суд Москвы арестовал его по делу о шпионаже на 29 суток и отправил в СИЗО. Силовики считают, что он якобы "шпионил по заданию США" и собирал информацию об одном из предприятий российского ВПК. Издание отреагировало на инцидент и потребовало освободить своего сотрудника.

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