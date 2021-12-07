Накануне снимала деньги в банкомате: выяснились новые детали о загадочно пропавшей во Львове женщине

34-летняя Мария Дергабузова, которая исчезла при непонятных обстоятельствах во Львове в пятницу, 3 декабря, уже после объявления ее в розыск снимала деньги в банкомате. Это подтверждает теорию о том, что женщина жива.

Видеокамеры банкомата в Трускавце зафиксировали Дергабузову в воскресенье, 5 декабря, в обеденное время. Затем женщину заметили на камерах в Стрые, сообщает журналистка и общественная активистка Виктория Балицкая, ссылаясь на информацию руководителя Сыховского отдела полиции Ивана Иваночко.

По ее словам, вероятнее всего, человек просто путешествует. Балицкая предположила, что поскольку Мария проживала одна, то вряд ли она должна была оповещать о своем передвижении соседей. Перед друзьями тоже не всегда отчитываются.

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Журналистка также отметила, что у женщины есть сестра за границей, которая присылала ей деньги. Вот на эти деньги, по ее словам, Мария и путешествует. В то же время поведение женщины можно объяснить тем, что у нее есть некоторые проблемы со здоровьем. Это подтвердила сестра полицейским, которые с ней общались.

Балицкая добавила, что правоохранители ищут женщину, однако у них даже нет оснований подходить к ней на улице, не то, что приглашать ее куда-то в участок или насильно возвращать домой. Разве что Мария будет в состоянии беспомощности и опасности.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Марию Дергабузову в последний раз видели 2 декабря на прогулке с собакой Лордом, который поздно вечером вернулся домой сам с плетущимся за ним поводком. Прежде ей было несвойственно внезапно пропадать на несколько дней, а тем более оставлять домашнего питомца, который страдает слепотой.

Несмотря на то, что у пропавшей было немало подруг, сообщила о ее пропаже в полицию соседка. Именно она взяла слепого пса Марии, скулившего у закрытой двери в подъезде.

По данным полиции, при выгуле собаки Дергабузова была одета в темный спортивный костюм и светлую куртку. Всех, кто может знать о ее местонахождении, просили обращаться на номер 102.