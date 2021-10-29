Наев об использовании турецких Bayraktar: патрулируют не только Донбасс, но и север Украины

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 несут боевое дежурство на Донбассе с весны 2021 года. К тому же БПЛА патрулируют и юг и север Украины.

Об этом для BBC News Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он отметил, что беспилотники совершали разведку и собирали практические данные о враге.

"Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальонно-тактических групп России (возле границ Украины и в Крыму – Ред)… Летали в апреле, а также, когда были (российско-белорусские) учения "Запад-2021". Там, где растет уровень военной угрозы, Вооруженные силы Украины применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и "Байракторы", – говорил он.

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"Когда Украина закупила эти комплексы, то состоялась и соответствующая подготовка персонала для них. Сейчас все экипажи "Байракторов" готовы к разведке днем ​​и ночью, а также боевому применению – также днем ​​и ночью", – сказал Наев.

По его словам, "Байрактары" будут применяться там, где необходимо усиление".

Известно, что у ВСУ на вооружении есть 12 "Байрактаров" – это два комплекта по шесть летательных аппаратов, нескольких станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним.

26 октября ВСУ впервые применили ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar против российских оккупантов на Донбассе.

Как писал OBOZREVATEL, впервые Bayraktar TB2 работал на востоке Украины 9 апреля. Тогда ударный беспилотник пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, после чего обратным маршрутом вернулся к точке вылета.

Также турецкие беспилотники привлекали к учениям воинов 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского ВСУ на одном из полигонов Ривненской области.