Наемники РФ открыли огонь по ВСУ на Донбассе, ранен военный

В течение пятницы, 5 ноября, наемники Российской Федерации восемь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе. В результате вражеских действий был ранен один украинский защитник.

Его госпитализировали в медучреждение, состояние здоровья пострадавшего сейчас удовлетворительное. На странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook отметили, что в течение суток оккупанты шесть раз применили оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Где были зафиксированы обстрелы позиций ВСУ 5 ноября:

Возле Причепиловки и Катериновки – из минометов калибра 120 мм.

По направлению Болотенного и Луганского – из минометов калибра 82 мм.

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В сторону Крымского – из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Вблизи Лебединского – из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Возле Талаковки – из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В районе Золотого-4 – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Чтобы прекратить огневую активность врага, который продолжил игнорировать достигнутые договоренности о режиме тишины, наши военные применили разрешенные виды вооружения.

По состоянию на семь часов утра субботы, 6 ноября, обстрелы на Донбассе в течение текущих суток не зафиксированы.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – подчеркнули в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине нужно искать новые форматы для урегулирования ситуации на Донбассе, а США, Франция и Германия могут быть посредниками в переговорах.