Наемники РФ блокируют почти все КПВВ на Донбассе: где пропускают

Командующий Операции Объединенных сил на Донбассе приказал, чтобы все контрольные пункты въезда-выезда работали ежедневно с 8:00 до 16:00. Однако из-за действий представителей российско-оккупационных войск функционируют лишь два из них.

Так, пропуск граждан пока возможен только через КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое", причем последний наемники РФ открывают только дважды в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Полностью заблокированы до сих пор пункты "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Ежедневно сейчас работает КПВВ "Станица Луганская", за неделю через него на оккупированную территорию попали 7 296 человек, а на подконтрольную Украине выехали 5 769 человек.

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"Пророссийские боевики не допустили на временно оккупированную территорию Украины 7 граждан. Пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию", – добавили в ГПСУ.

В то же время из-за пункт "Новотроицкое" в сторону временно оккупированной части Донецкой области проехали 580 граждан, в обратном направлении – 599 граждан. Кроме того, через этот КПВВ и через "Счастье" в ОРДЛО проехали пять грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Местным жителям привезли 36 тонн груза, среди которого были продуктовые наборы, одежда, мебель и сантехника.

"Во время действия в Украине "зеленого" уровня эпидемической опасности граждане прибывают на контролируемую территорию без прохождения самоизоляции. А иностранцам для пересечения линии разграничения необходимо иметь полис медицинского страхования", – напомнили пограничники.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские дипломаты во главе со временным поверенным в делах США в Киеве Джорджем Кентом посетили район проведения Операции Объединенных сил. Делегация ознакомилась с ситуацией на фронте и призвала Россию вывести войска.