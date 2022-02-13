Наемники РФ атаковали позиции ВСУ с беспилотников и гранатометов – штаб ООС

В минувшие сутки, 12 февраля, наемники Российской Федерации на Донбассе продолжили нарушать режим тишины. Четыре раза они открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

К счастью, день прошел без потерь и пострадавших среди украинских защитников. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

Где были зафиксированы обстрелы 12 февраля:

В направлении Песок – из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Возле Лопаскино и Лобачево – дважды задействовали беспилотные летательные аппараты для сброса осколочных гранат ВОГ-17.

Неподалеку от Новозвановки – из автоматических станковых гранатометов.

Видео дня

Отмечается, что украинские воины открывали огонь в ответ на действия врага. Они смогли заставить оккупантов прекратить обстрелы, не применяя для этого запрещенное Минскими договоренностями оружие.

По состоянию на 7:00 воскресенья, 13 февраля, новые нарушения тишины со стороны российско-оккупационных войск за текущие сутки не зафиксированы.

В штабе добавили, что, благодаря усилиям воинов ВСУ, границы украинских подразделений на Донбассе остались неизменными.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", – сказано в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне напряжения из-за вероятного вторжения России в Украину в ВСУ и Минобороны заявили, что мощь украинской армии удерживает Кремль от эскалации и заверили в готовности к любому сценарию развития событий.