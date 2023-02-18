Наемники Пригожина записали обращение с просьбой о помощи на фоне горы трупов. Видео

Наемники ЧВК "Вагнер" записали видеообращение, в котором они заявляют о сотнях трупов. Также они сообщают об острой нехватке вооружения и боеприпасов.

Видео дня

Кадры с просьбами российских солдат о помощи в обеспечении разлетелись по сети. Оккупанты винят в этом Министерство обороны (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Члены ЧВК "Вагнер" выложили видео из морга с горой трупов бойцов.

"Каждый день мы теряем сотни наших товарищей. Их могло бы быть в два раза меньше, если бы военные функционеры вовремя нас снабжали вооружением и боеприпасами, всем, что необходимо. Хватит беспредельничать", – пожаловался один из оккупантов.

Наемники обвинили в смертях своих "коллег" халатное отношение Министерства обороны России. Примечательно, что Евгений Пригожин имеет острый конфликт с министром обороны Сергеем Шойгу.

На кадрах видно, как множество мертвых российских солдатов просто лежат на полу.

Как сообщал OBOZREVATEL, разведка Великобритании считает, что потери кадровой армии Российской Федерации и сил ЧВК "Вагнер" с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют от 175 до 200 тысяч военных. Из них потери убитыми – примерно 40-60 тысяч.

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