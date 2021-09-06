Начали закручивать гайки: названы главные причины, почему военные уходят из ВСУ. Видео

Из рядов Вооруженных сил Украины продолжают увольняться военнослужащие. К тому же не молодые бойцы, а опытные офицеры, за плечами которых – годы службы и участие в войне на Донбассе.

Об этом говорится в спецпроекте "Донбасс Реалии" от "Радио Свобода". В сюжете экс-военные рассказали о "закручивании гаек" в ВСУ, запрете стрелять и абсурдных проверка (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Команда, с которой мы работали наиболее эффективно, – пошла, это офицеры. В армии же важен не устав, а то, кто с тобой работает. Эта обстановка внутри идет от командования", – объяснил причины своего увольнения военный Тимур Абубакаров.

Видео дня

Он служил в ВСУ с 2012 по 2017 год, ушел из их рядов в звании старшины. По его словам, офицеры же начали увольняться из-за многих различных причин: часть получили ранения, а кто-то пошел на повышение и был переведен в другие воинские подразделения.

"Можно было идти с ними, но тогда нужно было бы начинать все сначала. Я почувствовал, что могу сделать больше для страны здесь, в гражданской жизни", – добавил Тимур.

Его коллега Алексей Проскурин, который прослужил в ВСУ с 2015 по 2020 год и уволился майором, рассказал о других проблемах, которые возникали на уровне командования. Примечательно, что мужчина в 2016-м получил ранение в войне на Донбассе и вернулся служить после лечения. Однако впоследствии обстановка в ВСУ заставила его покинуть военную службу.

По его словам, в 2019-м воинам стали все больше запрещать открывать огонь в ответ на обстрелы оккупантов в зоне Операции Объединенных сил. В то же время в ВСУ начали устраивать бессмысленные проверки.

"Комбат приезжает и говорит: комбриг попросил не стрелять... две недели. Потом еще неделю. И эти гайки все больше закручивались. Так, мы меньше стреляем, зато параллельно больше приезжает проверок. И таких глупых", – пояснил Алексей.

Он добавил, что группы контроля проверяли на опорных пунктах то, как быстро бойцы умеют собирать и разбирать оружие. Были проверки и по "не/правильному" расположению продуктов, хранению документации.

"Тебе не дают воевать, а просто компостируют мозги. Для меня это как-то чуждо", – пояснил он то, почему уволился.

Другие военные отметили, что на увольнение бойцов нередко влияет "давление" со стороны родных: или семья, или служба. Но в большинстве говорят, что "виновата вся военная система, создающая атмосферу нагнетания". А еще остатки советизации в рядах ВСУ, бюрократия, барское отношение начальника к подчиненным, абсурдный поиск виновных для того, чтобы был документ о каком-то "неприятном" событии, зато замалчивание реальных проблем и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа президент Владимир Зеленский назначил новых командующих в Вооруженных силах Украины. В частности, Николай Олещук возглавил Воздушные силы, а Максим Мирогородский – Десантно-штурмовые войска.