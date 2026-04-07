Начал душить: в Полтаве мужчина пытался убить работницу коммунального предприятия, которая принесла сообщение о долгах

В Полтаве суд вынес приговор по делу о нападении на работницу коммунального предприятия. Мужчина пытался убить женщину из-за того, что она принесла сообщение о долгах.

Нападение произошло в подъезде жилого дома и едва не привело к смерти потерпевшей. Об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра судебных решений.

Как произошло нападение

18 августа 2025 года около 10:30 в подъезде жилого дома работница "Полтаватеплоэнерго" разносила сообщение о задолженности. Один из жителей, имея значительные долги, подстерег женщину, взял полиэтиленовый пакет и веревку, набросил пакет на голову и начал душить веревкой, нанося многочисленные удары по голове.

Нападающий также пытался запихивать потерпевшей в рот бумажные сообщения о долгах.

Сосед услышал крики и выбежал в подъезд, из-за чего мужчина испугался и прекратил действия.

Потерпевшая смогла убежать, обратилась за помощью к водителю такси, но он отказался вмешиваться. Женщина самостоятельно добралась до больницы и вызвала полицию.

Последствия нападения

Женщина получила серьезные травмы: перелом челюсти, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, многочисленные гематомы и ушибы. Эксперты квалифицировали повреждения как средней тяжести, но подчеркнули, что способ нападения был опасным для жизни и мог привести к смерти из-за удушения.

Версия обвиняемого

Мужчина частично признал вину, но утверждал, что хотел лишь напугать женщину. Следователи установили, что нападение было подготовлено, а обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения. Суд не поверил его версии и признал ее недостоверной.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 15 и части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – незаконченное покушение на умышленное убийство. Ему назначили 8 лет лишения свободы. Обвиняемый уже имел судимости и недавно освободился условно-досрочно, а состояние наркотического опьянения стало отягчающим обстоятельством.

Кроме того, мужчина должен возместить более 20 тысяч гривен за лечение потерпевшей и более 11 тысяч гривен расходов на экспертизы. До вступления приговора в законную силу он будет оставаться под стражей.

