НАБУ проводит обыски в компании помощника нардепа Куницкого, – СМИ

В Харькове в компании "Автоэнтерпрайз", которой руководит помощник нардепа от "Слуги народа" Александра Куницкого Дмитрий Никонов, проходят обыски. Следственные действия проводят Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Об этом сообщается в Telegram-канале НАБУ, однако название компании в ведомстве не назвали. О том, что речь идет именно об "Автоэнтерпрайз" пишет "Суспільне".

Антикоррупционные органы уточняют, что речь идет о возможном получении взятки, уклонении от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконном обогащении.

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Расследование ведется по части 4 статьи 368, части 1 статьи 212, части 1 статьи 209 и статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Других деталей в НАБУ не раскрыли.

Как уточняет "Суспільне", правоохранители пришли в компанию "Автоэнтерпрайз", которая специализируется на электромобилях, занимается продажей и арендой авто, а также зарядных станций.

Ее основателем, пишет издание, является Дмитрий Никонов – помощник нардепа Куницкого, а его заместитель депутат Харьковского горсовета от "Слуги народа" Алина Мустафаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее детективы НАБУ пришли с обысками к главе Государственной миграционной службы Максиму Соколюку. Следственные действия происходили еще 22 сентября.