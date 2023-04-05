НАБУ пришло с обысками в Харьковскую ОВА: у Синегубова раскрыли детали

В Харьковскую областную военную (государственную) администрацию 5 апреля наведались сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. Они проводят следственные действия в некоторых структурных подразделениях ведомства, в частности, у руководства Аппарата ХОВА и в Департаменте агропромышленного развития.

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Этот факт подтвердила пресс-служба Харьковской ОВА в Telegram. Официально причина расследования (по состоянию на 16:00 среды) еще не называлась. В СМИ появились версии, что проверка НАБУ якобы может быть связана с хищением гуманитарной помощи.

В ОВА заверили, что сотрудничают и оказывает содействие НАБУ. Детективам Агентства предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую информацию, утверждают чиновники.

Отметим, что руководит департаментом агропромышленного развития Андрей Дорожко. Он, а также заместитель председателя ХОВА Вита Ковальская отказались отвечать на вопросы "Суспільного" о причинах визита НАБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В марте 2023 года Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) вычеркнула Украину из списка стран, где состояние противодействия коррупции является "глобально неудовлетворительным".

– Там заявили, что Украина достигла определенных улучшений, выполнив 15 из 31 рекомендации на удовлетворительном или близком к нему уровне.

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