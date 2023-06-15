НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Королевскую

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего нардепа от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталию Королевскую. Экс-чиновница подозревается по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (Декларирование недостоверной информации).

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Соответствующая информация размещена на сайте МВД. Там она указана как "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования". Датой исчезновения бывшей нардепки указано 22 февраля 2023 года.

Напомним, уже 24 февраля текущего года стало известно, что в Верховной Раде лишили мандатов трех народных депутатов от ОПЗЖ – саму Королевскую, ее мужа Юрия Солода и однопартийца Олега Волошина.

До этого САП при участии детективов НАБУ сообщила Королевской о подозрении. Было установлено, что в своей декларации за 2020 год она не указала земельные участки, два из которых на Киевщине, а третий – в РФ. Последний, стоимостью почти 1,8 миллиона гривен, расположен в Московской области и не был внесен в декларацию.

"В целом сумма незадекларированных объектов недвижимого имущества составляет более 4,315 млн грн, что превышает 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", – сообщала САП.

При этом местонахождение Королевской не было установлено. Известно, что вместе с мужем, нардепом Юрием Солодом, Королевская уехала из Украины еще в начале февраля 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Королевскую с ее мужем Юрием Солодом, тоже экс-нардепом от ОПЗЖ, заметили в Дубае (ОАЭ). Там они получали водительские права, а эта услуга в стране доступна только ее резидентам;

– Королевская, которая входила в ныне запрещенную в Украине политсилу "Оппозиционная платформа – За жизнь", на протяжении 16 лет скрывала недвижимость в РФ. Это имеет признаки нарушения антикоррупционного законодательства в части декларирования недостоверных сведений.

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