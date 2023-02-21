НАБУ не зря заинтересовались недвижимостью эксглавы Херсонской ОГА Козыря, — Голобуцкий
Национальное антикоррупционное бюро подозревает эксглаву Херсонской ОГА Сергея Козыря в коррупции. Правоохранителей заинтересовало совпадение политической карьеры и роста благосостояния Козыря.
Об этом пишет издание "Украинские новости", ссылаясь на информацию политического эксперта Алексея Голобуцкого. По словам Голобуцкого, НАБУ заинтересовалось приобретением недвижимости семьи Сергея Козыря за период его работы в Херсоне.
"Интересное совпадение фактов относительно нардепа Сергея Козыря привлекло внимание правоохранителей: последовательность смены мест работы Козырем и последовательность покупки недвижимости его женой. Пока что НАБУ обозначила интерес только относительно крупных покупок до начала депутатства", - написал на своей странице в Facebook Голобуцкий.
Политический эксперт привел хронологию карьерного роста Сергея Козыря и приобретение недвижимости его женой Еленой Козырь. По его мнению, именно по мере восхождения по карьерной лестнице эксглавы Херсонской ОГА значительно возрастало и благосостояние его семьи.
Голобуцкий отметил, что до 2019 года Сергей Козырь был простым шахтером.
"То есть ни о каком "начальном капитале" или законных высоких доходах речь не идет. Более того, с марта по август 2019-го, как раз до попадания в Зе-команду, он вообще был безработным и получал помощь", - подчеркнул Голобуцкий.
Далее эксперт обращает внимание на то, как началось восхождение Сергея Козыря по карьерной лестнице и отмечает, что его доходы при этом теоретически должны быть задекларированы.
"В сентябре 2019-го Козырь внезапно по безработному становится заместителем председателя ХОГА по вопросам регионального развития, инфраструктуры и экологии (а до того месяц был "советником патронатной службы ХОГА" – что очень похоже на наглую легализацию "нужного человечка"). А уже в декабре 2020-го он председатель ХОГА. Доходы по этому, теоретически, также фиксированы и декларированы", - отметил Голобуцкий.
Эксперт также указал, что нардепом от "Слуги народа" Сергей Козырь стал в ноябре 2021 года. В том же году он стал членом Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции ТОТ, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
По словам Голобуцкого, большое "пространство для внезапного обогащения" Козырь получил уже в следующем году.
"Ну и с сентября 2022 года Козырь – глава ВСК ВР по расследованию фактов нецелевого использования гуманитарной помощи. Сколько в этой сфере пространства для внезапного обогащения – в курсе вся Украина", – отметил эксперт.
Голобуцкий показал, как параллельно росло благосостояние семьи Сергея Козыря.
"22.06.2019 жена Козыря (который на данный момент еще числился безработным и даже получал пособие по безработице — еще в Павлограде, это уже в июле-августе выплаты оформлял киевский центр занятости, когда Козырь уже числился советником при ХОГА) приобрела квартиру на улице Софии Русовой: ничего такого – каждая порядочная жена безработного из Донецка должна приобрести квартиру на Осокорках, это традиция такая.
13.02.2021 Елена Козырь, уже как супруга главы ХОГА, покупает гараж в Киеве, там же на Осокорках.
23.09.2021 Елена Козырь, уже почти жена нардепа, покупает еще одну квартиру – на Днепровской набережной.
Ну разве не интересно развитие событий? Вот и НАБУ заинтересовалось", – написал Алексей Голобуцкий.