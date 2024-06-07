НАБУ и САП опровергли причастность Кипермана к делу о попытке подкупа

Антикоррупционные органы САП и НАБУ подтвердили, что украинский бизнесмен Михаил Киперман не имеет отношения к делу возможного предложения взятки детективам Национального антикоррупционного бюро и прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В четверг, 6 июня, состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения адвокату Алексею Носову по вышеуказанному делу. Его подозревают в предложении взятки детективам НАБУ и прокурорам САП. В то же время в ряде публикаций этот факт безосновательно связывается с именем Михаила Кипермана, поскольку вроде бы предложение взятки имело место в уголовном производстве, касающемся прав Кипермана.

Однако во время открытого судебного заседания прокурор САП Станислав Броневицкий несколько раз прямо отметил, что по материалам следствия по этому делу Алексей Носов не представлял интересы Михаила Кипермана, а действовал в интересах госпожи Фроловой.

"Алексей Носов написал сообщение Петренко: "Приветствую Вас, меня зовут Алексей Носов по Фроловой, Вас должны предупредить" ... он еще личность не видит и не знает, но сообщает фамилию Фроловой, подозреваемой в другом уголовном производстве", - отметил прокурор.

Кроме того, в ходе заседания и сам подозреваемый Носов отметил, что не имеет отношения к Киперману, а неправомерная выгода касалась только Фроловой, эпизод в отношении которой был выделен в отдельное производство.