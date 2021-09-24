На Житомирщине умерла семья участника 'Голоса країни': могли отравиться грибами. Видео

Три женщины, которые умерли в Коростене Житомирской области, были родными участника вокального шоу "Голос країни" Богдана Мухи. Предварительно, причиной смерти могло стать отравление грибами.

Парень рассказал ТСН, что приехал в город, как только узнал о смерти матери. Однако он не смог попасть в квартиру. Вызвав спасателей, те обнаружили еще двоих умерших – его бабушку и тетку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Я знаю, что бабушка, мама и тетя ели грибы. Им было плохо", – рассказал парень.

По словам соседки, женщины сами не ходили собирать грибы. Их якобы угостил знакомый, но после трагедии его не видели.

Речь может идти о бледной поганке. Медики отметили, что первые симптомы отравления могут проявиться не сразу, а тошнота, рвота и спазмы на время могут прекратиться.

Яд грибов поражает кишечник, почки, печень и центральную нервную систему не сразу. Летальный исход наступает о большинства людей, которые ели бледную поганку.

В полиции подчеркнули, что наиболее вероятной причиной отравления могли быть именно грибы, однако версию с алкоголем также не исключают.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Коростене умерли три женщины – мать и ее дочери. В их квартире обнаружили самодельный алкоголь и грибы.