На Житомирщине трагически погиб 6-летний ребенок: в полиции раскрыли подробности. Фото

В селе Великая Цвиля Житомирской области трагически погиб шестилетний ребенок. Тело мальчика обнаружили после пожара в сарае.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе. Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть в результате неосторожного обращения со спичками. Со слов родных ребенка, он иногда игрался со спичками, которые у него забирали.

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"По собранным на эту минуту свидетельствам, мы понимаем, что мальчик имел определенные особенности развития. Продолжаем работать и устанавливать, кто и когда видел его в последний раз живым, чем он тогда занимался", – сообщил глава Емильчинского отделения полиции Андрей Цехмейструк.

Известно, что погибший мальчик был самым младшим из пяти детей, среди которых уже есть совершеннолетние. По словам местных жителей, семья мальчика благополучная.

По факту гибели ребенка начато уголовное производство, ведутся следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня в Киевской области произошел пожар в жилом доме. Вследствие чрезвычайного происшествия погиб ребенок 2008 года рождения.