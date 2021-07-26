На Житомирщине совершили нападение на депутата от 'Слуги народа': избили и забрали деньги

В Коростене Житомирской области напали и избили депутата городского совета от партии "Слуга народа" Андрея Недашковского. Также у него отобрали сумку с документами и деньгами.

Как сообщает пресс-служба партии, ограбление произошло вечером 24 июля. Трое неизвестных человек напали на Недашковского и его жену, когда они шли домой. В СН заявили, что нападение Связано с депутатской деятельностью.

Сейчас нападавшие уже задержаны местной полиции и они уже дают показания, сообщает пресс-служба ГУ ГПУ на Житомирщине. Задержанные – все местные жители в возрасте от 26 до 37 лет. Одному из них уже объявлено о подозрении в грабеже.

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Правоохранители установили, что потерпевший проходил мимо дома, возле которого компания распивала спиртное. Молодые люди устроили спор с Недашковским. Они нанесли телесные повреждения, а потом отобрали личные вещи.

После ограбления Недашковский обратился к врачам, у него диагностировали черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы.

Добавим, что 30 марта этого в Коростене неизвестные совершили нападение Недашковского. Двое молодых людей в масках, захватив с собой газовые баллончики, пытались избить депутата. Нападение депутат объяснил своей принципиальной позицией по проблеме вывоза мусора в Коростене.

Как сообщал OBOZREVATEL, в курортном селе Железный Порт Херсонской области неизвестный напал на народного депутата от СН и ударил в лицо.