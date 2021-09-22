На Житомирщине при загадочных обстоятельствах умерли мать и две дочери. Фото

В Коростене скончались три женщины – мать и ее две дочери. Обстоятельства их смерти пока неизвестны.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Житомирской области. Правоохранители допускают, что причиной могло стать отравление (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным полиции, 19 сентября одной из женщин 1968 года рождения стало плохо, когда она помогала делать ремонт пенсионеру. Когда скорая помощь прибыла на место, она уже скончалась.

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Дома у женщины обнаружили мертвыми ее сестру (1973 года рождения) и мать (1944 года рождения).

Во время осмотра квартиры правоохранители обнаружили посуду с грибами и самодельный алкоголь.

Начато расследование. Также назначен ряд экспертиз, которые должны установить точные причины смерти женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Полтавской области при загадочных обстоятельствах погиб мужчина. Его обгоревшее тело нашли возле железнодорожной станции.